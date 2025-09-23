Có nên Mua Vinhomes Green Paradise Cần Giờ? 3 Lý Do Không Thể Bỏ Qua

Trong thế giới đầu tư bất động sản cao cấp, câu hỏi lớn nhất không phải là “mua ở đâu” mà là “mua ở đâu để chắc chắn giữ giá trị lâu dài?”. Giữa hàng loạt dự án ven biển từ Bắc vào Nam, Vinhomes Green Paradise nổi lên như một ngoại lệ: vừa là siêu đô thị biển 2.870 ha, vừa là “biểu tượng quốc gia” ngay cửa ngõ TP.HCM.

Đây không chỉ là nơi ở, mà còn là tài sản hội tụ nhiều lớp giá trị: vị thế độc bản, động lực hạ tầng tỷ đô và khả năng khai thác thực tế. Chính những yếu tố này khiến chuyên gia bất động sản Nhật Phạm tin rằng, sở hữu Vinhomes Cần Giờ hôm nay chính là nắm trong tay “quyền tham gia” vào một chu kỳ bứt phá hiếm hoi của thị trường.

3 lý do không thể bỏ qua Vinhomes Green Paradise Cần Giờ năm 2025

Vinhomes Cần Giờ hội tụ đủ ba yếu tố khiến nhà đầu tư khó có thể làm ngơ: vị thế ven biển độc bản ngay TP.HCM, động lực hạ tầng tỷ đô giai đoạn 2026–2028, và khả năng vừa khai thác dòng tiền, vừa tích lũy giá trị biểu tượng truyền đời.

Vị thế ven biển duy nhất, tài sản khan hiếm của TP.HCM

Trong đầu tư, khan hiếm tạo ra giá trị. TP.HCM chỉ có một huyện duy nhất giáp biển: Cần Giờ, với hơn 20 km bờ biển và hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận.

Trên nền tảng đó, Vinhomes Cần Giờ kiến tạo một siêu đô thị biển gần 2870 ha, trong đó hơn 1.357 ha lấn biển – quy mô kỷ lục tại Việt Nam.

Vị trí không thể sao chép của dự án tạo giá trị độc bản cho biệt thự Vinhomes Cần Giờ

Khác với những đô thị ven biển xa trung tâm, Cần Giờ có lợi thế kết nối trực tiếp: chỉ cần cầu Cần Giờ hoàn thiện, thời gian di chuyển từ trung tâm xuống còn chưa đầy 40 phút. Điều này biến bất động sản tại đây thành loại tài sản không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn có thể an cư, second-home hàng tuần.

Chuyên gia Nhật Phạm nhấn mạnh: “Trong 15 năm làm nghề, tôi chưa từng thấy quỹ đất biển nào của TP.HCM mang tính ‘không thể thay thế’ như Cần Giờ. Một khi quỹ đất đã độc bản, giá trị giữ giá và tăng giá là điều chắc chắn.”

Hạ tầng tỷ đô – chất xúc tác cho chu kỳ tăng giá

Không có hạ tầng, không có sóng giá. Giai đoạn 2026–2028, hàng loạt công trình trọng điểm sẽ đồng loạt triển khai: cầu Cần Giờ khởi công, cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe, sân bay Long Thành giai đoạn 1 vận hành, siêu cảng trung chuyển quốc tế bắt đầu triển khai. Đây là “bộ tứ hạ tầng” đủ sức tái định giá toàn bộ khu vực Nam TP.HCM.

Vị trí cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ quy mô 571 ha nằm ngay cửa biển tuyến hàng hải Quốc Tế Thị Vải và dự án, là đòn bẩy giá cho Vinhome Cần Giờ

Trong bối cảnh đó, Vinhome Green Paradise trở thành “tâm điểm hấp thụ” của dòng vốn. Hạ tầng rút ngắn khoảng cách di chuyển, mở rộng tệp khách hàng từ cư dân TP.HCM sang giới thượng lưu Hà Nội, Việt kiều và chuyên gia quốc tế. Chính sự dịch chuyển tệp khách này sẽ tạo ra sóng FOMO – yếu tố thường thấy trong các chu kỳ tăng giá mạnh.

Theo phân tích của Nhật Phạm: “Hạ tầng không chỉ tạo ra biên lợi nhuận 20–30% trong vòng 3–5 năm, mà còn mở ra chu kỳ tăng giá bền vững 10–20 năm cho Vinhomes Cần Giờ. Đây là điểm khác biệt so với các thị trường nghỉ dưỡng thuần túy.”

Khả năng khai thác kép – dòng tiền và giá trị biểu tượng

Nếu nhiều dự án ven biển chỉ kỳ vọng vào tăng giá vốn, thì Vinhomes Green Paradise có lợi thế kép: vừa tạo ra dòng tiền từ khai thác, vừa tích lũy giá trị biểu tượng.

Nguồn cầu du lịch dự kiến đạt 8-10 triệu lượt khách/năm; cùng với đó là khoảng 230.000 cư dân và hàng vạn chuyên gia logistics khi siêu cảng đi vào vận hành.

Đây là nền tảng cho mô hình khai thác bền vững: biệt thự có thể vận hành như homestay boutique, villa nghỉ dưỡng, F&B hoặc văn phòng cao cấp. Công suất 70–80%/năm là mục tiêu khả thi.

Nhưng quan trọng hơn, mỗi căn biệt thự Vin Cần Giờ còn mang một câu chuyện độc bản: “ngôi nhà ven biển trong siêu đô thị 10 tỷ USD của Việt Nam”. Chính câu chuyện này khiến sản phẩm không chỉ giữ giá, mà còn trở thành tài sản truyền đời - nâng tầm thương hiệu cá nhân của chủ sở hữu.

Nhật Phạm kết luận: “Giới tinh hoa ngày nay không chỉ mua một căn nhà, họ mua câu chuyện và giá trị biểu tượng. Vinhomes Cần Giờ hội tụ cả hai, vì vậy nó sẽ luôn nằm trong top danh mục đầu tư dài hạn.”

Đặt câu hỏi “Có nên mua Vinhomes Green Paradise Cần Giờ?” thực chất cũng chính là cân nhắc xem bạn có muốn tham gia vào một trong những chu kỳ bứt phá hiếm hoi của bất động sản Việt Nam hay không. Với vị thế độc bản, hạ tầng tỷ đô và khả năng khai thác kép, đây là dự án không chỉ để ở, mà còn để đầu tư, để truyền đời. Ai sở hữu hôm nay sẽ không chỉ nắm giữ một bất động sản, mà còn nắm quyền tham gia vào hành trình định hình lại diện mạo TP.HCM trên bản đồ đô thị biển quốc tế.

