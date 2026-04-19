Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

CLB Đông Á Thanh Hóa khủng hoảng trầm trọng; Man Utd thăng hoa, Tottenham lún sâu vào khủng hoảng

HS
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - V.League vòng 19: Ninh Bình thắng đậm ngày ra mắt HLV mới, Hải Phòng sẩy chân; Địa chấn U17 Đông Nam Á: Thái Lan bị loại sốc sau trận thua U17 Lào; Ngoại hạng Anh vòng 33: Man Utd thăng hoa, Tottenham lún sâu vào khủng hoảng... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (19/4).

V.League vòng 19: Ninh Bình thắng đậm ngày ra mắt HLV mới, Hải Phòng sẩy chân

Tối 18/4, vòng 19 V-League tiếp tục diễn ra với những kết quả bất ngờ.

CLB Ninh Bình thắng đậm PVF-CAND (Ảnh: VPF).

Trên sân nhà, CLB Ninh Bình có màn ra mắt hoàn hảo dưới thời tân HLV Bae Ji Won khi đè bẹp PVF-CAND với tỷ số 3-0. Các pha lập công của Gia Hưng, Trần Thành Trung và Lê Văn Thuận giúp đội bóng cố đô củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

HL Hà Tĩnh giành 3 điểm quan trọng trước CLB Hải Phòng (Ảnh: VPF).

Ở diễn biến khác, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Hải Phòng với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng của Charles Ashimene. Trận thắng quý giá này giúp Hà Tĩnh tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm, trong khi Hải Phòng đối mặt nguy cơ văng khỏi tốp 5 sau chuỗi phong độ thiếu ổn định.

V.League ngày 19/4: Những “khúc cua” định mệnh và thử thách cực đại

Vòng 19 V-League diễn ra chiều 19/4 chứng kiến những màn đối đầu mang tính quyết định đến cả hai đầu bảng xếp hạng.

CLB Đà Nẵng rất cần điểm để tiếp tục cuộc đua trụ hạng.

Tại Chi Lăng, SHB Đà Nẵng kỳ vọng đổi vận trước Nam Định sau những biến động thượng tầng. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa đối mặt khủng hoảng lực lượng trầm trọng trong trận derby với SLNA khi thiếu vắng nhiều trụ cột.

Ông Popov sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và HAGL.

Tâm điểm khác nằm ở sân Hàng Đẫy, nơi Thể Công Viettel vắng HLV Popov trên băng ghế chỉ đạo, mở ra cơ hội gây sốc cho HAGL. Tại phía Nam, trận “derby ngành” giữa CA TPHCM và CAHN sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng vô địch của đội bóng thủ đô trước một chủ nhà đang khát khao tìm lại bản sắc.

CLB Đông Á Thanh Hóa khủng hoảng trầm trọng: Rimario ra đi, thủ môn tập làm tiền đạo

Khó khăn chồng chất với Đông Á Thanh Hóa trước thềm trận derby gặp SLNA khi chân sút chủ lực Rimario Gordon bất ngờ chia tay đội bóng. Bên cạnh đó, sự vắng mặt của bộ ba trụ cột Doãn Ngọc Tân, Đoàn Ngọc Hà và Damoth do án treo giò khiến chiều sâu đội hình của HLV Mai Xuân Hợp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Rimario Gordon nói lời chia tay CLB Thanh Hóa khi vừa trở lại thi đấu được 5 trận.

Để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân sự hàng công, ban huấn luyện thậm chí phải tính đến phương án sử dụng thủ môn Trịnh Xuân Hoàng ở vị trí tiền đạo.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng sẵn sàng ra sân ở vị trí tiền đạo.

Với khoảng cách chỉ 4 điểm so với nhóm bét bảng, đội bóng xứ Thanh buộc phải nỗ lực vượt bậc để tìm kiếm điểm số trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go này.

Địa chấn U17 Đông Nam Á: Thái Lan bị loại sốc sau trận thua U17 Lào

Bóng đá xứ chùa vàng vừa hứng chịu cú sốc lớn khi U17 Thái Lanthất bại 2-3trước U17 Lào, chính thức bị loại ngay từ vòng bảng. Dù hai lần vươn lên dẫn trước, “Voi chiến” vẫn để đối thủ lội ngược dòng khó tin. Trận thua này, cùng với thất bại trước Myanmar trước đó, đã khiến HLV Sirisak Yodyardthai phải từ chức ngay lập tức.

U17 Thái Lan thất bại trước U17 Lào (Ảnh: Khaosod).

Truyền thông Thái Lan thừa nhận đây là một “thất bại toàn diện” và phản ánh sự thụt lùi của hệ thống đào tạo trẻ. Trong khi đó, U17 Lào đã tạo nên kỳ tích khi giành vé vào bán kết, để lại bài học lớn về trách nhiệm quản lý và cấu trúc bóng đá cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Ngoại hạng Anh vòng 33: Man Utd thăng hoa, Tottenham lún sâu vào khủng hoảng

Rạng sáng 19/4, Man Utd đã tiến gần hơn tới tấm vé dự Champions League sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea tại Stamford Bridge.

Cunha ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Bàn thắng duy nhất của Matheus Cunha không chỉ giúp “Quỷ đỏ” củng cố vững chắc vị trí thứ ba mà còn nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên 10 điểm, đẩy The Blues lún sâu vào chuỗi 4 trận thua liên tiếp.

Trái ngược với niềm vui của nửa đỏ thành Manchester, Tottenham lại gây thất vọng lớn khi để Brighton cầm hòa 2-2 ngay tại phút bù giờ thứ 5. Dù Xavi Simons tỏa sáng rực rỡ, sai lầm hàng thủ đã khiến “Gà trống” nối dài chuỗi 15 trận không thắng.

Pedro Porro ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Kết quả này đẩy Tottenham xuống vị trí thứ 18, đối mặt với nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên sau nửa thế kỷ khi khoảng cách với nhóm an toàn đang dần bị nới rộng.

HS

Từ khóa:

#CAND #PVF #Hà Tĩnh #Hồng Lĩnh #Hải phòng #Thể thao #Ninh bình #Bảng xếp hạng #Bất ngờ #Đánh bại #CLB Đông Á Thanh Hóa #Tottenham #Man utd #HAGL #Thái lan #Mai Xuân Hợp #Ngoại hạng anh

Chủ đề Bản tin thể thao

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh