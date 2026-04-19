CLB Đông Á Thanh Hóa khủng hoảng trầm trọng; Man Utd thăng hoa, Tottenham lún sâu vào khủng hoảng

V.League vòng 19: Ninh Bình thắng đậm ngày ra mắt HLV mới, Hải Phòng sẩy chân; Địa chấn U17 Đông Nam Á: Thái Lan bị loại sốc sau trận thua U17 Lào; Ngoại hạng Anh vòng 33: Man Utd thăng hoa, Tottenham lún sâu vào khủng hoảng... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (19/4).

V.League vòng 19: Ninh Bình thắng đậm ngày ra mắt HLV mới, Hải Phòng sẩy chân

Tối 18/4, vòng 19 V-League tiếp tục diễn ra với những kết quả bất ngờ.

Trên sân nhà, CLB Ninh Bình có màn ra mắt hoàn hảo dưới thời tân HLV Bae Ji Won khi đè bẹp PVF-CAND với tỷ số 3-0. Các pha lập công của Gia Hưng, Trần Thành Trung và Lê Văn Thuận giúp đội bóng cố đô củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Ở diễn biến khác, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Hải Phòng với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng của Charles Ashimene. Trận thắng quý giá này giúp Hà Tĩnh tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm, trong khi Hải Phòng đối mặt nguy cơ văng khỏi tốp 5 sau chuỗi phong độ thiếu ổn định.

V.League ngày 19/4: Những “khúc cua” định mệnh và thử thách cực đại

Vòng 19 V-League diễn ra chiều 19/4 chứng kiến những màn đối đầu mang tính quyết định đến cả hai đầu bảng xếp hạng.

CLB Đà Nẵng rất cần điểm để tiếp tục cuộc đua trụ hạng.

Tại Chi Lăng, SHB Đà Nẵng kỳ vọng đổi vận trước Nam Định sau những biến động thượng tầng. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa đối mặt khủng hoảng lực lượng trầm trọng trong trận derby với SLNA khi thiếu vắng nhiều trụ cột.

Ông Popov sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và HAGL.

Tâm điểm khác nằm ở sân Hàng Đẫy, nơi Thể Công Viettel vắng HLV Popov trên băng ghế chỉ đạo, mở ra cơ hội gây sốc cho HAGL. Tại phía Nam, trận “derby ngành” giữa CA TPHCM và CAHN sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng vô địch của đội bóng thủ đô trước một chủ nhà đang khát khao tìm lại bản sắc.

CLB Đông Á Thanh Hóa khủng hoảng trầm trọng: Rimario ra đi, thủ môn tập làm tiền đạo

Khó khăn chồng chất với Đông Á Thanh Hóa trước thềm trận derby gặp SLNA khi chân sút chủ lực Rimario Gordon bất ngờ chia tay đội bóng. Bên cạnh đó, sự vắng mặt của bộ ba trụ cột Doãn Ngọc Tân, Đoàn Ngọc Hà và Damoth do án treo giò khiến chiều sâu đội hình của HLV Mai Xuân Hợp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Rimario Gordon nói lời chia tay CLB Thanh Hóa khi vừa trở lại thi đấu được 5 trận.

Để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân sự hàng công, ban huấn luyện thậm chí phải tính đến phương án sử dụng thủ môn Trịnh Xuân Hoàng ở vị trí tiền đạo.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng sẵn sàng ra sân ở vị trí tiền đạo.

Với khoảng cách chỉ 4 điểm so với nhóm bét bảng, đội bóng xứ Thanh buộc phải nỗ lực vượt bậc để tìm kiếm điểm số trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go này.

Địa chấn U17 Đông Nam Á: Thái Lan bị loại sốc sau trận thua U17 Lào

Bóng đá xứ chùa vàng vừa hứng chịu cú sốc lớn khi U17 Thái Lanthất bại 2-3trước U17 Lào, chính thức bị loại ngay từ vòng bảng. Dù hai lần vươn lên dẫn trước, “Voi chiến” vẫn để đối thủ lội ngược dòng khó tin. Trận thua này, cùng với thất bại trước Myanmar trước đó, đã khiến HLV Sirisak Yodyardthai phải từ chức ngay lập tức.

Truyền thông Thái Lan thừa nhận đây là một “thất bại toàn diện” và phản ánh sự thụt lùi của hệ thống đào tạo trẻ. Trong khi đó, U17 Lào đã tạo nên kỳ tích khi giành vé vào bán kết, để lại bài học lớn về trách nhiệm quản lý và cấu trúc bóng đá cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Ngoại hạng Anh vòng 33: Man Utd thăng hoa, Tottenham lún sâu vào khủng hoảng

Rạng sáng 19/4, Man Utd đã tiến gần hơn tới tấm vé dự Champions League sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea tại Stamford Bridge.

Bàn thắng duy nhất của Matheus Cunha không chỉ giúp “Quỷ đỏ” củng cố vững chắc vị trí thứ ba mà còn nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên 10 điểm, đẩy The Blues lún sâu vào chuỗi 4 trận thua liên tiếp.

Trái ngược với niềm vui của nửa đỏ thành Manchester, Tottenham lại gây thất vọng lớn khi để Brighton cầm hòa 2-2 ngay tại phút bù giờ thứ 5. Dù Xavi Simons tỏa sáng rực rỡ, sai lầm hàng thủ đã khiến “Gà trống” nối dài chuỗi 15 trận không thắng.

Kết quả này đẩy Tottenham xuống vị trí thứ 18, đối mặt với nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên sau nửa thế kỷ khi khoảng cách với nhóm an toàn đang dần bị nới rộng.

