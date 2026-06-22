Chuyển tư duy quản lý biên chế theo số lượng sang quản trị theo vị trí việc làm

Với việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 183-QĐ/TW về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và Kết luận số 40-KL/TW về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, vấn đề từng được coi là điểm nghẽn đang ngày càng rõ giải pháp tháo gỡ cùng lộ trình, thời hạn cụ thể.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Tinh giản biên chế thực chất

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều nhiệm kỳ.

Trên cơ sở tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, kết luận quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển có tính lịch sử trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy nhà nước khi lần đầu tiên thực hiện đồng thời việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính quy mô lớn trên phạm vi cả nước và chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây được xem là cuộc cải cách tổ chức bộ máy có quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên qua, tác động đến toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Không chỉ là điều chỉnh về tổ chức hành chính, việc sắp xếp còn là quá trình tái cấu trúc sâu rộng phương thức quản trị quốc gia, phân bổ nguồn lực, phân định thẩm quyền và tổ chức thực thi quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Nhìn vào kết quả sau một năm triển khai cho thấy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền 3 cấp đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Tinh gọn bộ máy hành chính các cấp, giảm tầng nấc trung gian; tinh giản biên chế; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh; hoạt động quản lý nhà nước cơ bản được duy trì ổn định, thông suốt.

Tháng 3/2025, cơ cấu tổ chức của Chính phủ được sắp xếp từ 22 bộ, cơ quan ngang bộ xuống còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ; số cơ quan thuộc Chính phủ giảm từ 8 xuống còn 5 và tiếp tục được điều chỉnh theo các chủ trương mới của Đảng.

Tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, sắp xếp theo hướng giảm mạnh đầu mối trung gian, theo đó, chấm dứt mô hình tổng cục tại các bộ, cơ quan ngang bộ; số lượng đầu mối cục, vụ, số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã giảm tới 60-70%.

Từ ngày 1/7/2025, cả nước chuyển sang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, kết thúc hoạt động của toàn bộ 696 đơn vị hành chính cấp huyện.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, công tác quản lý, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đồng bộ, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước.

Công tác quản lý biên chế tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, thống nhất theo các quy định của Bộ Chính trị, gắn với yêu cầu tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ.

Chính phủ đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý biên chế đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát. Các bộ, ngành, địa phương sử dụng đúng số biên chế được giao, chủ động xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế gắn với đổi mới tổ chức bộ máy và đẩy mạnh tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, tính đến ngày 8/6/2026, tổng số cán bộ, công chức có mặt tại các bộ, cơ quan ngang bộ là 93.240 người; tại các địa phương là 215.746 người.

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025, cả nước đã thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với 209.598 người nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh giản biên chế theo các quy định của Chính phủ.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nếu ở thời điểm tháng 4/2025 có 106.901 người thì từ ngày 1/7/2025 còn 48.059 người được bố trí tạm thời để hỗ trợ hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong giai đoạn chuyển tiếp; đến ngày 1/6/2026 thực hiện chấm dứt hoạt động, giải quyết chế độ, chính sách theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đánh giá từ phía Bộ Nội vụ cho thấy, mặc dù chịu tác động lớn từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và điều động, bố trí lại nhân sự, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nhanh chóng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tại nhiều địa phương, tỷ lệ cán bộ, công chức yên tâm công tác và chấp hành sự điều động, bố trí của tổ chức đạt mức cao; chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên. Điều đó giúp cho bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm duy trì hoạt động hành chính không bị gián đoạn.

Quản trị nguồn nhân lực theo vị trí việc làm

Những kết quả bước đầu sau một năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế không dừng lại ở việc giảm đầu mối hay cơ học cắt giảm số lượng người làm việc, mà đã được triển khai một cách thực chất, đồng bộ và bài bản.

Quá trình này đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, từ tư duy quản lý biên chế theo số lượng sang quản trị nguồn nhân lực theo vị trí việc làm, chất lượng đội ngũ và hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 183-QĐ/TW về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và Kết luận số 40-KL/TW về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031.

Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên tổng biên chế của hệ thống chính trị được quyết định theo nhiệm kỳ 5 năm và có thể được xem xét điều chỉnh khi thực sự cần thiết trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ.

Việc giao biên chế được gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, khối lượng công việc, yêu cầu chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và kết quả đầu ra của từng cơ quan, đơn vị.

Đây là bước chuyển có ý nghĩa chiến lược trong tư duy quản lý biên chế và phát triển nguồn nhân lực khu vực công, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để tiếp tục cơ cấu lại, tăng thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, giảm tỷ trọng chi hoạt động của bộ máy trong tổng chi ngân sách nhà nước.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hưng Yên Nguyễn Thị Tươi cho biết tỉnh đã điều động 316 công chức, viên chức để tăng cường cho cấp xã, qua đó bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Năm 2026, Hưng Yên được tạm giao 6.254 biên chế cán bộ, công chức, trong đó cấp tỉnh 1.785 biên chế, cấp xã 4.469 biên chế. Số cán bộ, công chức, lao động hưởng lương ngân sách có mặt là 5.542 người, trong đó cấp tỉnh 1.526 người, cấp xã 4.106 người.

Tỉnh cũng được tạm giao 51.164 biên chế sự nghiệp. Số viên chức có mặt là 45.181 người, gồm 8.642 người ở cấp tỉnh và 36.539 người ở cấp xã.

Theo Quyết định 185-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hưng Yên được giao 57.451 biên chế cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 8.875 cán bộ, công chức và 48.576 viên chức.

Việc được giao tăng thêm hơn 2.600 biên chế công chức so với số tạm giao trước đây sẽ giúp địa phương này bổ sung nguồn nhân lực, bảo đảm được khối lượng nhiệm vụ phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp, phân quyền.

Tương tự, ở Khánh Hòa và Ninh Thuận, trước sắp xếp đơn vị hành chính, tổng số biên chế cán bộ, công chức hai địa phương này được giao năm 2025 ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã là 9.373 chỉ tiêu, số viên chức là 31.931 chỉ tiêu.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao 6.830 chỉ tiêu cán bộ, công chức và 31.871 chỉ tiêu viên chức năm 2025 dựa trên số người có mặt tại thời điểm 1/7/2025 của hai tỉnh.

Tính đến 15/5/2026, số cán bộ, công chức có mặt là 6.075, số viên chức có mặt là 28.006. Tại Quyết định số 185, tỉnh Khánh Hòa được phân bổ tổng cộng 34.263 biên chế (cán bộ, công chức 6.449 biên chế và viên chức: 27.814 biên chế).

Như vậy, chỉ tiêu biên chế được phân giao cũng đã có sự điều chỉnh phù hợp để các địa phương bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, không để khoảng trống trong công tác quản lý và phục vụ nhân dân được tốt hơn./.

Theo TTXVN