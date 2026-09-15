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Tạm khắc phục vị trí cầu tràn bị cuốn trôi

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ UBND xã Quang Chiểu, sau khi cầu tràn trên tuyến đường từ thôn Pọong đi thôn Suối Tút bị nước lũ cuốn trôi hồi cuối tháng 8, gây chia cắt giao thông, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã khắc phục tạm thời, bảo đảm việc đi lại của người dân.

Tạm khắc phục vị trí cầu tràn bị cuốn trôi

Thông tin từ UBND xã Quang Chiểu, sau khi cầu tràn trên tuyến đường từ thôn Pọong đi thôn Suối Tút bị nước lũ cuốn trôi hồi cuối tháng 8, gây chia cắt giao thông, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã khắc phục tạm thời, bảo đảm việc đi lại của người dân.

Tạm khắc phục vị trí cầu tràn bị cuốn trôi

Cầu tràn bị cuốn trôi đã được khắc phục tạm thời, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trước đó, sáng 24/8, tại cầu tràn tuyến đường từ thôn Pọong đi thôn Suối Tút, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi một phần cầu tràn, làm gãy, chia tách tuyến với chiều dài khoảng 12m. Sự cố khiến 9 hộ dân với 42 nhân khẩu tạm thời bị cô lập.

Ông Lương Văn Thiền, Trưởng thôn Pọong cho biết, cầu tràn từ thôn Pọong đi thôn Suối Tút là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 80 hộ dân thôn Suối Tút ra trung tâm xã. Sau khi được khắc phục tạm thời, người dân đã có thể qua lại.

Tạm khắc phục vị trí cầu tràn bị cuốn trôi

Đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, người dân vẫn mong sớm triển khai dự án cầu cứng thay thế.

Tuy nhiên, đây vẫn là vị trí thường xuyên chịu tác động của nước lũ. Về lâu dài, địa phương đề nghị các cấp và ngành chức năng sớm triển khai dự án xây dựng cầu cứng thay thế cầu tràn, nhằm bảo đảm giao thông an toàn, ổn định cho người dân, nhất là trong mùa mưa lũ.

Đình Giang

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    Cần đầu tư cầu cứng thay thế những ngầm tràn xuống cấp

    Nhiều ngầm tràn ở các xã vùng cao đã xuống cấp, khả năng tiêu thoát lũ hạn chế, thường xuyên bị nước dâng gây chia cắt giao thông mỗi khi mưa lớn. Trước thực tế này, nhiều địa phương kiến nghị các cấp, ngành nghiên cứu thay thế những ngầm tràn tại vị trí thiết yếu bằng cầu cứng, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa lũ.

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