Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số được xã Thiệu Hóa xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Từ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đến số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử... nền hành chính địa phương đang từng bước thay đổi theo hướng hiện đại, công khai và thuận tiện hơn.

Sử dụng máy Kiosk lấy số thứ tự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa, để hiện thực hóa mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ, địa phương đã đầu tư đồng bộ cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực như hệ thống máy tính, máy quét, máy in, thiết bị lấy số tự động... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ luôn hướng dẫn tận tình, giải quyết hồ sơ đúng quy định, không gây phiền hà, sách nhiễu, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Chị Trần Thị Mai, người dân xã Thiệu Hóa, cho biết: “Tôi đi làm giấy tờ về đất đai nhưng không phải đi lại nhiều lần ở các cơ quan khác nhau như trước kia. Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, sau khi bấm số thứ tự, chờ đến lượt, tôi được cán bộ hướng dẫn xử lý thủ tục trên môi trường số, sau khoảng 2 tiếng, hồ sơ của tôi được giải quyết. Đặc biệt, tôi có thể theo dõi trực tuyến quá trình xử lý thủ tục; hồ sơ và kết quả được lưu trữ điện tử, giúp dễ dàng tra cứu, hạn chế thất lạc giấy tờ và có thể tái sử dụng dữ liệu trong những lần giao dịch tiếp theo”.

Được biết, từ 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa đã tiếp nhận hơn 13 nghìn hồ sơ trên nhiều lĩnh vực; 99,76% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; 95,6% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; 93% giao dịch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với hỗ trợ trực tiếp tại trung tâm, xã cũng tận dụng các nền tảng số như zalo, facebook, các nhóm thông tin của thôn, phố để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các thủ tục.

Với mục tiêu đưa dịch vụ công đến gần người dân, nhất là những người còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ số, xã Thiệu Hóa đang triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại các thôn. Tại các điểm triển khai, cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến đối với những thủ tục đủ điều kiện; thanh toán trực tuyến... Qua đó, cán bộ cơ sở cũng có điều kiện nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến để kịp thời hỗ trợ, giải đáp.

Không chỉ dừng ở cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số cũng trở thành “cánh tay nối dài” giúp chính quyền phục vụ người dân nhanh hơn và minh bạch hơn trong việc thanh toán điện tử, chữ ký số... nhiều thủ tục trước đây phải thực hiện trực tiếp nay đã có thể xử lý trên môi trường số.

Ở lĩnh vực xã hội số, các tiện ích số được đưa đến gần hơn với người dân. Tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt 83,4%; 97,3% người dân có sổ sức khỏe điện tử; 100% người dân trưởng thành được tiếp cận các dịch vụ số trong lĩnh vực y tế, giáo dục và bảo hiểm...

Trong phát triển kinh tế số, xã chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh. Hiện 20% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đổi mới quy trình, mô hình sản xuất, kinh doanh; 47% doanh nghiệp nhỏ và vừa bước đầu ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh khai thác mạng xã hội, nền tảng số để quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Đỗ Thành Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa cho biết: “Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; hoàn thiện chính quyền số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong hoạt động quản lý, điều hành. Đồng thời, tập trung làm sạch, cập nhật và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu; mở rộng hạ tầng số, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nâng tỷ lệ phủ sóng 5G; triển khai lắp đặt mạng wifi tại 20 nhà văn hóa thôn... Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Xã cũng duy trì hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu; tiếp tục triển khai “Dịch vụ công lưu động” tại các thôn để hỗ trợ nhóm người dân có nhu cầu và còn hạn chế về kỹ năng số”.

Bài và ảnh: Lê Ngọc