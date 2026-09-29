“Vùng tối” tư tưởng lệch lạc - gạch nối “chuyển hóa” thanh niên (Bài 2):

Đập tan mưu đồ kích động một “cuộc cách mạng của gen Z”

“Gen Z” (Generation Z) là thuật ngữ chỉ nhóm các bạn trẻ sinh từ năm 1997-2012. Đây là thế hệ lớn lên đã sớm được tiếp xúc với môi trường công nghệ, kỹ thuật số, mạng xã hội nhưng do đặc điểm về nhận thức và tâm lý lứa tuổi nên đây cũng là miếng “mồi ngon” để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động nhằm thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta. Là đội dự bị tin cậy của Đảng - thế hệ “Gen Z” càng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nhằm đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động.

Đoàn viên thanh niên xã Thọ Xuân treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước. Ảnh: Lê Phượng

Bài học đắt giá từ “hàng xóm”

Những diễn biến tại một số quốc gia trong những năm gần đây đang cho thấy mặt trái từ sức ảnh hưởng của mạng xã hội và vai trò ngày càng rõ nét của giới trẻ trong các phong trào xã hội. Trường hợp bùng phát các cuộc biểu tình quy mô lớn do lực lượng trẻ đóng vai trò chủ đạo ở Nepal vào năm 2025 là một điển hình. Các cuộc biểu tình bùng phát sau khi chính phủ hạn chế một số nền tảng mạng xã hội, sau đó leo thang thành bạo lực khiến nhiều người thiệt mạng và gây bất ổn chính trị - xã hội nghiêm trọng. Từ sự việc của Nepal cho thấy một đặc điểm đáng lo ngại của các phong trào xã hội là có thể trở thành công cụ kết nối, tập hợp và lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt. Đồng thời, nguy cơ thông tin chưa được kiểm chứng, cảm xúc đám đông và những lời kêu gọi quá khích có thể đẩy một sự bất đồng từ không gian mạng ra đời thực.

Lịch sử khu vực Trung Đông và Bắc Phi cũng chính là bài học và hệ quả của những biến động chính trị - xã hội. Sau khi nổ ra các “cuộc cách mạng màu” hay “Mùa Xuân Arab”, hệ lụy là sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) không chỉ gây ra tang tóc cho châu Phi, Trung Đông mà cả châu Âu. Với 13 năm “Mùa Xuân Arab”, tình trạng bạo lực kinh hoàng và kéo dài, di cư hàng loạt và đàn áp ở những quốc gia khác vẫn tiếp tục diễn ra. Những người từng trực tiếp tham gia các cuộc biểu tình, tuần hành, bạo loạn trong “cách mạng màu” từng hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp thì nay đã thất vọng và lo sợ cuộc sống hiện tại, ám ảnh về chết chóc. Rõ ràng, những viễn cảnh “thiên đường” của “Mùa Xuân Arab” chẳng qua cũng chỉ là “bánh vẽ”.

Nhận diện về nguy cơ “cách mạng màu”, “diễn biến hòa bình” và tự diễn biến, cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ quốc phòng đã từng nhắc nhiều về kịch bản Bravo 1 và Bravo 2. Trong đó, theo cố Thượng tướng, Bravo 1 (lực lượng nhẹ dạ/bị lợi dụng) thường là những người trực tiếp gây rối, bạo loạn hoặc đảo chính nhưng không biết mình chỉ là công cụ, bị “câu” ra ngoài ánh sáng. Bravo 2 (phe chủ mưu/thực sự nguy hiểm) là lực lượng đứng sau, dàn dựng, mượn danh nghĩa chống đảo chính để lật đổ chính quyền thực sự. Từ nhận định của cố Thượng tướng, những “cuộc cách mạng màu” ở Trung Đông - Bắc Phi hay “cuộc cách mạng của Gen Z” ở Nepal đều cho thấy đã được sử dụng cùng chung một kịch bản mà các nhà quân sự nước ta hay ví von là “bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng”.

Thực tiễn đã chứng minh, bất kỳ một hành động can thiệp từ bên ngoài với chiêu bài “đem lại tự do, dân chủ”, “bảo vệ một sắc tộc” của một chính phủ, quốc gia nào đó đều chỉ là cái “bánh vẽ”, “lời hứa hão huyền”. Những cuộc “đấu tranh” này thực chất chỉ là “dung môi” của súng đạn, loạn lạc, nghèo đói, thất nghiệp và di cư tràn lan. Thậm chí, những quốc gia được hậu thuẫn hay can thiệp cũng có thể trở thành một chiến trường để thử nghiệm các loại vũ khí.

Cần giữ một “cái đầu lạnh”

Thanh niên - một bộ phận quan trọng và là nguồn lực nội sinh trong chiến lược phát triển đất nước ta. Tuy vậy, với đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên đang là “đích ngắm” để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo nhằm “chuyển hóa tư tưởng”, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Đoàn viên thanh niên xã Thọ Xuân treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước. Ảnh: Lê Phượng

Nhắc lại sự việc đau lòng gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng xảy ra tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) ngày 11/6/2023, có lẽ nhiều người vẫn còn ám ảnh. Theo cơ quan công an, các đối tượng trên đều cư trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phần nhiều là đối tượng trẻ có lối sống ảo tưởng, cực đoan nên đã bị các đối tượng cầm đầu xúi giục, kích động qua không gian mạng. Hành vi của các đối tượng rất man rợ, liều lĩnh, tàn bạo, vô nhân tính, đã đi ngược lại lợi ích chung và ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Nói về một bộ phận người trẻ phai nhạt lý tưởng, bị kích động làm những việc sai trái, tổ chức đoàn cho rằng đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, là một phần nhỏ trong hàng triệu thanh niên Việt Nam ưu tú. Khi sự ham muốn bản năng đã lấn át đi lý trí thì tất yếu sẽ dẫn đến sự bồng bột, dễ dao động, dễ bị lôi kéo, dễ đua đòi, coi trọng giá trị vật chất, xem nhẹ giá trị tinh thần, giá trị nhân văn. Từ đó, họ trở thành mục tiêu để các thế lực thù địch nhắm đến và dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng vật chất lẫn văn hóa, lối sống thực dụng, ngoại lai.

Việt Nam là một đất nước có số người trong độ tuổi thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi) là hơn 20 triệu người, chiếm khoảng hơn 20% dân số cả nước. Trong khi đó, phần lớn người trẻ đều sử dụng mạng xã hội. Vì vậy, âm mưu mà kẻ xấu hướng tới chính là tạo khủng hoảng về niềm tin, ý thức hệ và chuẩn mực giá trị trong các tầng lớp xã hội, nhất là thế hệ trẻ. Thủ đoạn của chúng rất đa dạng như: Lập các trang web, mở các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội nhằm phát tán tài liệu phản động và tuyên truyền phá hoại tư tưởng; sử dụng công nghệ số và không gian mạng để đưa các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, gây nhiễu loạn dư luận xã hội, tác động trực tiếp đến nhận thức, lập trường của thế hệ trẻ.

Kẻ xấu luôn cố gắng tạo dựng được ngọn cờ trong giới trẻ, ra sức tung hô những ngọn cờ đó là người có khả năng “phản biện xã hội”, khả năng “lãnh đạo” để tạo ra một “xã hội mới tốt đẹp hơn”, làm cho họ đắm chìm trong ảo mộng về một xã hội đa nguyên, đa đảng, dân chủ, nhân quyền, từ đó kích động thái độ chống đối đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với các âm mưu, thủ đoạn chống phá trên các bình diện tư tưởng, văn hóa - xã hội của các thế lực thù địch đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của một bộ phận thanh niên. Đáng buồn là đã xuất hiện một số thanh niên, học sinh, sinh viên “sập bẫy”. Để xảy ra những vấn đề đáng lo ngại này, tổ chức đoàn đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong công tác giáo dục của Đoàn có rộng nhưng có lúc chưa sâu, một số hoạt động còn dàn trải, nặng về hình thức. Thêm vào đó, công tác nắm, định hướng tư tưởng thanh niên có lúc, có nơi chưa kịp thời khiến một số người trẻ xa dần với tổ chức đoàn, mất phương hướng, mục tiêu phấn đấu.

Thực tiễn cho thấy, đến thời điểm hiện tại, những nước xảy ra “cách mạng màu” thì hậu quả không thể đong đếm, nhiều nơi vẫn chìm trong bạo loạn, xung đột phe cánh, có những nước dẫn tới xung đột sắc tộc, nội chiến, đất nước khủng hoảng kéo dài. Chính những người đứng lên kêu gọi bạo loạn, lật đổ chính quyền tại những quốc gia trên để tìm cái gọi là “ánh sáng, tự do, dân chủ” thì rốt cuộc tất cả chỉ là đổ nát, hoang tàn. Trong khi Việt Nam vẫn đã, đang là một đất nước hòa bình, ổn định; cộng đồng các dân tộc Việt Nam luôn bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Đây là niềm mơ ước của không ít người dân nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù, các đối tượng thù địch luôn rêu rao, kích động người trẻ Việt Nam phải đứng lên đấu tranh. Tuy vậy, phải khẳng định, đặc điểm địa chính trị và nhất là lịch sử Việt Nam và các nước là hoàn toàn khác nhau. Để có được hòa bình, độc lập, dân chủ như hiện nay, hàng triệu người con của dân tộc ta đã anh dũng hy sinh. Hòa bình, độc lập của nước ta không được quy đổi bằng vật chất, bằng định lượng mà được tính bằng máu, bằng sinh mạng của lớp lớp cha ông đã ngã xuống.

Là công dân của một dân tộc anh hùng, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống lịch sử và tin tưởng vào sự phát triển hưng thịnh của đất nước. Bởi vậy, đứng trước các âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, hơn lúc nào hết, thế hệ trẻ phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động; làm thất bại âm mưu “cách mạng màu” của các thế lực thù địch. Từ đó, xứng đáng với niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên...”.

Lê Phượng

(còn nữa)