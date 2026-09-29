Đổi mới để phục vụ tốt hơn

Để cung cấp dịch vụ công chất lượng và hiệu quả, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh luôn đi tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Đầu giờ sáng của ngày làm việc, chị Nguyễn Thị Vân, phố Mật Sơn, phường Hạc Thành đến Trung tâm PVHCC tỉnh làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thủ tục này phải chuẩn bị nhiều giấy tờ và nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Chị Vân cho biết: “Lần đầu tiên đi làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, tôi khá bỡ ngỡ. Nhưng được cán bộ Sở Tài chính hướng dẫn tận tình nên tôi đã nộp hồ sơ thành công trong buổi sáng. Sau 2,5 ngày làm việc, tôi đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sớm hơn nửa ngày so với quy định”.

Chất lượng dịch vụ công không chỉ được đo bằng thời gian giải quyết thủ tục, mà còn được thể hiện qua sự hài lòng của người dân. Vì vậy, song hành với nâng cao chất lượng phục vụ, Trung tâm PVHCC tỉnh luôn chú trọng đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Theo đó, toàn bộ quy trình giải quyết TTHC tại trung tâm được số hóa, liên thông trên nền tảng công nghệ đồng bộ, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh cùng các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Qua đó, từng bước rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình và mang đến trải nghiệm thuận tiện, minh bạch hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Bám sát chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm PVHCC tỉnh đã hướng dẫn các ban, sở, ngành rà soát, cắt giảm các bước trung gian, đồng thời xây dựng quy trình giải quyết hơn 3.000 TTHC theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Đặc biệt, trong tháng 8/2026, trung tâm tiếp tục tham mưu các giải pháp cải cách TTHC, chuyển mạnh từ “giải quyết hồ sơ” sang “tổ chức quy trình dựa trên dữ liệu”. Nổi bật là việc tái cấu trúc 22 TTHC đặc thù lĩnh vực đất đai, khai thác dữ liệu điện tử thay thế giấy tờ; xây dựng cơ chế “làn xanh” trong giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; mở rộng liên thông điện tử toàn trình đối với các nhóm thủ tục thiết yếu về khai sinh, khai tử, cư trú, BHYT, căn cước và chính sách an sinh. Cùng với đó, trung tâm đã xác định 89 TTHC và thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu điện tử, đề xuất kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, từng bước đưa việc giải quyết TTHC lên môi trường điện tử theo hướng thực chất, thuận tiện hơn, giảm hồ sơ giấy và hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC, hướng tới cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính, trong đó dịch vụ công trực tuyến được xác định là một trong những ưu tiên của chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể hóa mục tiêu này, Trung tâm PVHCC tỉnh đang phối hợp với Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Phương Đông nghiên cứu, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ người dân kê khai eForm, biểu mẫu, tờ khai bằng giọng nói khi thực hiện TTHC. Hiện, trung tâm đang triển khai thí điểm đối với thủ tục “cấp bản sao trích lục hộ tịch” và “bản sao giấy khai sinh” để người dân trải nghiệm, đánh giá hiệu quả, làm cơ sở để trung tâm hoàn thiện giải pháp và nhân rộng đối với các TTHC khác.

Mỗi giải pháp công nghệ đều hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp. Khi công nghệ được đưa vào từng khâu của quy trình giải quyết TTHC, khoảng cách giữa chính quyền với người dân cũng được thu hẹp dần. Với ý nghĩa đó, Trung tâm PVHCC tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia rà soát, cấu hình tài khoản người dùng, tài khoản thụ hưởng, đồng thời hoàn thiện các chức năng đăng nhập và thanh toán trực tuyến. Cùng với đó, trung tâm đẩy mạnh khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết TTHC, với tổng số 21.242 lượt khai thác.

Sau hơn 5 tháng vận hành kiosk thông minh, Trung tâm PVHCC tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nâng cấp các tính năng, trong đó nghiên cứu ứng dụng AI hỗ trợ người dân kê khai eForm, biểu mẫu, tờ khai thông qua giao tiếp bằng giọng nói, giúp việc thực hiện TTHC thuận tiện hơn. Chưa dừng lại ở đó, Trung tâm PVHCC tỉnh đã và đang phối hợp với các đơn vị triển khai thí điểm “Trạm công dân số” tại 5 xã, phường gồm Hạc Thành, Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Tiên Trang và Hoằng Tiến. Việc triển khai “Trạm công dân số” là bước tiến quan trọng trong xây dựng hệ sinh thái số lấy người dân làm trung tâm. Khi các dịch vụ công, dịch vụ y tế, tài chính, giao thông, du lịch và nhiều tiện ích thiết yếu được tích hợp trong “Trạm công dân số”, người dân sẽ được thụ hưởng nhiều giá trị thiết thực từ chuyển đổi số, đồng thời hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.

Những đổi mới mạnh mẽ của Trung tâm PVHCC tỉnh đã góp phần quan trọng trong xây dựng chính quyền đồng hành và phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Bài và ảnh: Tố Phương