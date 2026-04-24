Chuyển đổi cây trồng bền vững trên đất đồi

Từ những vùng đất đồi, canh tác manh mún, hiệu quả thấp, nhiều xã miền núi của tỉnh đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, cho năng suất cao, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung.

Cán bộ xã Quang Chiểu kiểm tra mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng dưa hấu.

Ghi nhận tại xã biên giới Quang Chiểu, từ những diện tích trồng lúa phụ thuộc vào “nước trời” chỉ được một vụ canh tác, kém hiệu quả, địa phương đã khuyến khích người dân chuyển sang trồng dưa hấu với quy mô 13ha. Nhờ phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, dưa hấu cho quả to, nhiều nước, vị ngọt đậm. Hiện diện tích dưa hấu đang cho thu hoạch rộ, với giá bán ổn định 10.000 đồng/kg, tổng doanh thu ước đạt hơn 1 tỷ đồng, gấp khoảng 5 lần so với các cây trồng truyền thống.

Chia sẻ về hiệu quả sau khi chuyển đổi, anh Lò Văn Chuân ở bản Sáng cho biết: “Hiện gia đình đã chuyển đổi diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng 3 sào dưa hấu. Từ khi chuyển sang trồng dưa hấu, chỉ sau một vụ đã thấy rõ hiệu quả. Dưa dễ chăm sóc, quay vòng nhanh, đầu ra lại ổn định nên thu nhập cao hơn hẳn. Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi sào dưa cho năng suất 2 tấn, bán được hơn 20 triệu đồng, nên bà con rất phấn khởi”.

Tại xã Ngọc Liên, cây dứa đang được xác định là cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Nhiều hộ dân đã chuyển đổi từ các loại cây trồng truyền thống sang dứa đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Đến nay, toàn xã đã phát triển được 1.200ha dứa, mang lại giá trị kinh tế cao, với doanh thu bình quân đạt khoảng 500 triệu đồng/ha/năm. Đáng chú ý, khoảng 40% diện tích dứa của xã đã được người dân và HTX đầu tư sản xuất theo hướng công nghệ cao, ứng dụng quy trình canh tác hữu cơ. Nhờ đó, năng suất và chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Không dừng lại ở hiệu quả kinh tế, việc trồng dứa còn góp phần thay đổi tập quán sản xuất của người dân. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, áp dụng quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn an toàn, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.

Theo bà Phan Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên: “Việc lựa chọn cây dứa là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Dứa là cây trồng thích hợp với đất đồi, khả năng thích nghi tốt, ít rủi ro hơn so với nhiều loại cây khác. Trong thời gian tới, xã tiếp tục định hướng mở rộng diện tích gắn với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, tích cực kêu gọi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ dứa, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân”.

Theo định hướng của ngành nông nghiệp, các xã khu vực Mường Lát cũ sẽ tập trung phát triển mô hình nông - lâm kết hợp, tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên. Trong đó, các xã tiếp tục duy trì ổn định diện tích lúa nước khoảng 1.200ha và lúa nương khoảng 1.070ha, với sản lượng dự kiến hơn 11.000 tấn/năm, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung khôi phục và phát triển giống lúa nếp đặc sản Cay Nọi với diện tích hơn 700ha, góp phần bảo tồn nguồn gen quý và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Đối với các xã miền núi cao như Bá Thước, Linh Sơn, Thường Xuân, Quan Sơn và Quan Hóa được định hướng phát triển tập trung vào vùng nguyên liệu mía với quy mô 3.300ha và sắn khoảng 4.400ha. Bên cạnh đó, duy trì ổn định khoảng 17.500ha diện tích lúa nước với sản lượng hơn 93.300 tấn. Đặc biệt, các xã giữ gìn và phát triển các khu vực trồng lúa ruộng bậc thang gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Ở khu vực miền núi thấp như các xã Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Như Thanh và Như Xuân, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được triển khai theo hướng đa dạng hóa và nâng cao giá trị. Các loại cây ăn quả có múi như cam, bưởi, cùng với dứa, thanh long, ổi, vải không hạt, nhãn chín sớm... đang được khuyến khích phát triển, hình thành các vùng sản xuất tập trung phục vụ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trái cây. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục chuyển đổi từ những cây trồng có hiệu quả thấp sang cây có giá trị kinh tế cao hơn, phát triển vùng nguyên liệu mía khoảng 8.100ha, sắn 7.200ha và cây thức ăn chăn nuôi 4.500ha. Một điểm nhấn đáng chú ý là các xã miền núi đang khai thác hiệu quả diện tích rừng và đất lâm nghiệp. Nhiều mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng như lan kim tuyến, sa nhân tím, khôi tía, bình vôi... đang được nhân rộng. Đây là hướng đi mang lại giá trị kinh tế cao, đồng thời góp phần bảo vệ rừng, giữ gìn hệ sinh thái và phát triển bền vững.

Với những kết quả đạt được và định hướng rõ ràng, chuyển đổi cây trồng trên đất đồi ở các xã miền núi của tỉnh đang mở ra triển vọng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và XDNTM.

Bài và ảnh: Lê Hợi