Chung tay mở lối, Hàn Quốc - Ấn Độ tăng cường hợp tác

Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài từ ngày 19-21/4 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Ấn Độ, với điểm nhấn là cuộc hội đàm thượng đỉnh cùng Thủ tướng Narendra Modi, diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh tế, địa chính trị quốc tế đang có nhiều biến động.

Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu trong cuộc gặp gỡ cộng đồng người Hàn Quốc tại Ấn Độ, ngày 19/4/2026. (Ảnh: Yonhap)

Theo The Korea Times, đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc tới Ấn Độ sau 8 năm, phản ánh nỗ lực tái định vị quan hệ song phương theo hướng thực chất, cân bằng và mang tính chiến lược dài hạn.

Phát biểu trước cộng đồng người Hàn Quốc tại Ấn Độ, Tổng thống Lee thẳng thắn đánh giá mức độ hợp tác kinh tế giữa hai nước “vẫn còn thấp so với tiềm năng”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần này sẽ trở thành bước ngoặt, đưa quan hệ song phương “lên một tầm cao hoàn toàn khác”. Nhận định này phản ánh thực tế rằng, mặc dù đều là những nền kinh tế lớn tại châu Á, quan hệ Hàn Quốc - Ấn Độ vẫn chưa phát triển tương xứng với quy mô và năng lực của mỗi bên.

Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và nâng cấp lên “quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt” vào năm 2015. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, khuôn khổ hợp tác này đang đứng trước yêu cầu cần được “làm mới”, nhất là trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế và đa dạng hóa chuỗi cung ứng

Một trong những trọng tâm chính của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Lee và Thủ tướng Modi được cho là mở rộng hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực có tính chiến lược như đóng tàu, công nghiệp hàng hải, tài chính, trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, quốc phòng và năng lượng sạch. Đây đều là những ngành then chốt trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu của cả hai quốc gia.

Đáng chú ý, hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu được xem là một điểm sáng tiềm năng. Đối với Ấn Độ, việc hợp tác với Hàn Quốc, một trong những cường quốc đóng tàu hàng đầu thế giới, có thể giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, đồng thời nâng cao năng lực công nghiệp nội địa. Ngược lại, Hàn Quốc có thể tận dụng lợi thế về chi phí lao động, vị trí địa lý và quy mô thị trường của Ấn Độ để mở rộng mạng lưới sản xuất, giảm thiểu rủi ro tập trung.

Song song đó, hai bên cũng đặt mục tiêu cải thiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nhằm thúc đẩy thương mại song phương. Mục tiêu được đặt ra là nâng kim ngạch thương mại từ mức khoảng 25-26 tỷ USD hiện nay lên 50 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, đây là một thách thức không nhỏ khi thực tế cho thấy kim ngạch thương mại hiện vẫn ở mức khiêm tốn so với tiềm năng của hai nền kinh tế.

Một vấn đề khác mà các bên tập trung thảo luận là sự mất cân bằng thương mại. Hàn Quốc hiện đang duy trì thặng dư lớn trong quan hệ thương mại với Ấn Độ, điều này từ lâu đã là mối quan ngại của New Delhi. Việc tăng cường nhập khẩu từ Ấn Độ, bao gồm các mặt hàng năng lượng và nguyên liệu như naphtha, được xem là một giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách này, đồng thời góp phần củng cố niềm tin trong quan hệ kinh tế song phương.

Trong bối cảnh bất ổn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt do tác động từ các xung đột địa chính trị tại Trung Đông, cả Hàn Quốc và Ấn Độ đều nhận thức rõ sự cần thiết của việc đa dạng hóa đối tác. Hai quốc gia, vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng và nguyên liệu thô, đang tìm cách xây dựng các mạng lưới cung ứng linh hoạt và bền vững hơn.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh rằng Ấn Độ không còn chỉ là một thị trường tiêu dùng, mà đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Nhận định này phù hợp với xu hướng dịch chuyển sản xuất sang Ấn Độ trong những năm gần đây, khi quốc gia Nam Á này nổi lên như một trung tâm công nghiệp và công nghệ mới.

Hai nền kinh tế lớn tìm điểm cân bằng chiến lược

Giới phân tích cho rằng, quan hệ Hàn Quốc - Ấn Độ về tổng thể mang tính bổ trợ rõ rệt. Hàn Quốc được đánh giá là nền kinh tế lớn thứ tư châu Á với thế mạnh về công nghệ, công nghiệp chế tạo và xuất khẩu. Trong khi đó, Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, sở hữu thị trường tiêu dùng khổng lồ với hơn 1,4 tỷ dân và tốc độ tăng trưởng ổn định trên 6% mỗi năm.

Tuy nhiên, sự bổ trợ này chưa được khai thác đầy đủ. Số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Ấn Độ hiện vẫn còn tương đối hạn chế so với các thị trường khác. Điều này cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhưng cũng phản ánh những rào cản về môi trường kinh doanh, hạ tầng và thể chế.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2025. (Ảnh: The Korea Times)

Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Lee lần này có sự tháp tùng của hơn 200 doanh nghiệp Hàn Quốc, cho thấy nỗ lực thúc đẩy hợp tác không chỉ ở cấp chính phủ, mà còn ở cấp độ doanh nghiệp. Các diễn đàn kinh doanh và cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo doanh nghiệp hai nước được kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội đầu tư và hợp tác cụ thể, góp phần hiện thực hóa các cam kết chính trị.

Ở góc độ chiến lược, cả Hàn Quốc và Ấn Độ đều được xem là những “cường quốc tầm trung” trong hệ thống quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng, hai quốc gia này có xu hướng tìm kiếm sự cân bằng thông qua việc mở rộng quan hệ với các đối tác “cùng chí hướng”, đồng thời giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một thị trường hoặc một chuỗi cung ứng duy nhất.

Yếu tố địa chính trị cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Những bất ổn tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến an ninh năng lượng, đang tạo ra áp lực đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu như Hàn Quốc và Ấn Độ. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác về năng lượng và chuỗi cung ứng trở thành một ưu tiên cấp thiết.

Ngoài ra, hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và năng lượng sạch cũng phản ánh tầm nhìn dài hạn của hai nước trong việc thích ứng với các xu hướng công nghệ và phát triển bền vững. Đây không chỉ là những lĩnh vực kinh tế, mà còn có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, giao lưu nhân dân và cộng đồng kiều bào cũng được xem là cầu nối quan trọng. Tổng thống Lee đánh giá cộng đồng người Hàn Quốc tại Ấn Độ là “tài sản vô giá”, có thể đóng vai trò như những “nhà ngoại giao dân sự” trong việc thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giữa hai quốc gia.

Rõ ràng, chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung tới Ấn Độ và cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi cả hai quốc gia đều đứng trước yêu cầu tái cấu trúc chiến lược phát triển trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược không chỉ mang lại lợi ích song phương, mà còn góp phần định hình một cấu trúc hợp tác linh hoạt hơn tại khu vực châu Á.

Mặc dù còn không ít thách thức, đặc biệt là khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế hợp tác, nhưng với nền tảng lợi ích chung và sự tương đồng về chiến lược phát triển, quan hệ Hàn Quốc - Ấn Độ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng sâu rộng và thực chất hơn trong thời gian tới.

Hùng Anh (CTV)