Chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh trang trọng, ý nghĩa

Chiều 12/8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức 3 sự kiện chính gồm: Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial của Công ty TNHH Lốp Cofo Việt Nam tại Khu B, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, với diện tích 32,5ha, tổng vốn đầu tư 1.493 tỷ đồng.

Nhà máy có hai dây chuyền sản xuất, trong đó dây chuyền PCR sản xuất khoảng 2.800 lốp ô tô con bán thép/ngày (tương đương 800.800 sản phẩm/năm) và dây chuyền TBR sản xuất khoảng 560 lốp xe tải và xe khách toàn thép/ngày (tương đương 160.160 sản phẩm/năm).

Hiện, nhà máy đã cơ bản hoàn thiện, đang hoàn tất các thủ tục nghiệm thu các hạng mục chính, sẵn sàng khánh thành và chính thức đi vào hoạt động.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Thăng Bình báo cáo điều kiện khởi công dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn.

Dự án được tổ chức khởi công là Khu tái định cư thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình (chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam).

Dự án có quy mô 2,8ha; tổng mức đầu tư 18,6 tỷ đồng, dự kiến bố trí 24 lô tái định cư, bao gồm các hạng mục đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện sinh hoạt, chiếu sáng; dự kiến bố trí 24 lô tái định cư. Hiện dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa cũng dự kiến tổ chức lễ động thổ nâng cấp, cải tạo Trường nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Thủy (xã Sơn Thủy) có tổng mức đầu tư khoảng 115 tỷ đồng, diện tích 3,6 ha, quy mô 30 lớp học cho 750 học sinh. Công trình được triển khai nhằm đáp ứng tiêu chuẩn trường nội trú vùng biên giới, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Tại cuộc họp, đại diện UBND các xã Thăng Bình, Sơn Thủy, Ban Quản lý Dự án đầu tư khu vực Quan Sơn, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ triển khai và công tác chuẩn bị, gồm: xây dựng kịch bản chi tiết, phương án hậu cần, an ninh, giao thông; thiết kế, lắp đặt banner, pano, khánh tiết; đón tiếp khách mời và tổ chức các tiết mục văn nghệ chào mừng.

Lãnh đạo Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa báo cáo điều kiện cần thiết để kết nối trực tuyến sự kiện.

Đại diện VNPT Thanh Hóa báo cáo về điều kiện đường truyền.

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về việc bảo đảm giao thông, nguồn điện, viễn thông phục vụ sự kiện; chuẩn bị thiết bị, đường truyền thực hiện điểm cầu trực tuyến tại cả 3 sự kiện bảo đảm chất lượng và hiệu quả truyền thông.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Đây là những dự án có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc chủ động, sẵn sàng triển khai các công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đồng thời bảo đảm công tác an sinh tại khu vực miền núi, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thu hút đầu tư.

Việc khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ góp phần lan tỏa tinh thần, khí thế và niềm tự hào dân tộc trong Nhân dân. Vì vậy, mọi công tác chuẩn bị cần được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, trách nhiệm, bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, kiến nghị đề xuất của các đơn vị liên quan tại hội nghị, đồng chí đã chỉ đạo, phân công trực tiếp, cụ thể một số hạng mục công việc; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, hoàn chỉnh toàn bộ nội dung, điều kiện cần thiết; bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng kịch bản đã phê duyệt.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị lưu ý đặc biệt và chủ động bảo đảm điều kết nối thông suốt các điểm cầu trực tuyến; rà soát kỹ công tác hậu cần, an ninh, vệ sinh môi trường, tuyên truyền và trang trí khánh tiết, góp phần vào thành công của chuỗi sự kiện lớn, cùng cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thật ý nghĩa, trang trọng.

