Chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ đông

Vụ đông năm 2025-2026 được ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh xác định là vụ sản xuất quan trọng đối với tăng trưởng của toàn ngành cho năm tiếp theo. Vì vậy, ngành nông nghiệp đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất và khuyến khích các địa phương mở rộng diện tích cây trồng có lợi thế cũng như áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng vụ đông.

Người dân xã Xuân Tín chăm sóc rau màu vụ đông.

Những ngày này, bà con nông dân xã Xuân Tín đang khẩn trương huy động nhân lực, máy móc ra đồng thu hoạch lúa vụ thu mùa, qua đó tạo quỹ đất để sản xuất vụ đông 2025-2026. Theo kế hoạch, vụ đông năm 2025-2026, toàn xã phấn đấu gieo trồng 450ha cây trồng các loại, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.210 tấn. Trong đó, cây ngô 210ha; khoai lang 10ha; lạc 21ha; rau màu các loại 200ha; các loại cây trồng khác 28ha... Theo Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Tín, Mai Văn Linh: “Vụ đông là vụ sản xuất có ý nghĩa quan trọng, vì vậy căn cứ kế hoạch sản xuất vụ đông của tỉnh giao, xã đã phân bổ chỉ tiêu cho từng thôn sát với từng xứ đồng và tình hình thực tế của địa phương. Trước mắt, xã đang vận động Nhân dân tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa trong khâu thu hoạch lúa mùa, thu hoạch đến đâu huy động phương tiện, lực lượng giải phóng đất nhanh, đảm bảo gieo trồng vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất với phương châm “sáng lúa, chiều cây vụ đông”. Ngoài ra, địa phương mở rộng tối đa diện tích cây vụ đông trên đất 2 lúa, nhất là cây ngô, rau màu, rau quả xuất khẩu. Bên cạnh đó, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các công ty, doanh nghiệp liên kết với HTX và nông dân liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông".

Vụ đông năm 2025-2026, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 46.000ha cây trồng các loại trở lên. Trong đó, cây ngô 14.000ha, năng suất 48 tạ/ha, sản lượng 67.200 tấn; khoai lang 1.700ha, năng suất 76 tạ/ha, sản lượng 12.920 tấn; cây lạc 1.400ha, năng suất 21 tạ/ha, sản lượng 2.940 tấn; rau đậu các loại và cây trồng khác 28.900ha. Tổng giá trị sản xuất vụ đông đạt 3.580 tỷ đồng, bình quân đạt 77,8 triệu đồng/ha gieo trồng trở lên...

Để đạt được mục tiêu trên, ngành nông nghiệp định hướng nhóm cây trồng chủ lực cho các địa phương sản xuất trong vụ đông, gồm: ngô, đậu tương, khoai tây, khoai lang, rau đậu các loại. Trong đó, cây ngô được xem như cây chủ lực trong cả vụ đông, phục vụ mục tiêu lấy hạt và sản xuất thức ăn xanh cho bò sữa, bò thịt; cây rau phục vụ cho tiêu thụ trong nước và chế biến, xuất khẩu tại một số thị trường truyền thống. Trên cơ sở đó, các xã, phường căn cứ điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2025-2026 sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, lựa chọn hình thức tổ chức triển khai phù hợp đến các thôn, bản, các HTX dịch vụ nông nghiệp, các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn. Hiện nông dân ở các địa phương trong tỉnh đang tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng vụ thu mùa 2025, thu hoạch đến đâu thì làm đất, vệ sinh đồng ruộng, gieo trồng cây vụ đông cho kịp thời vụ. Tính đến ngày 20/9/2025, nông dân các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng vụ đông đạt 1.850ha. Trong đó, ngô 600ha, ớt 250ha, rau đậu và cây trồng khác 1.000ha...

Trưởng Phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, Trịnh Văn Chất cho biết: Nhằm đảm bảo các mục tiêu chính về tổng diện tích gieo trồng, tổng giá trị sản xuất, trên những diện tích có kế hoạch sản xuất vụ đông, các địa phương chủ động tiêu nước trước khi thu hoạch cây trồng vụ thu mùa để tạo điều kiện giải phóng đất nhanh. Người dân thu hoạch cây trồng vụ thu mùa đến đâu, tiến hành vệ sinh đồng ruộng và giải phóng đất ngay đến đó. Cùng với đó, người dân áp dụng nhiều hình thức làm đất khác nhau đối với mỗi loại cây trồng. Đối với diện tích đất bãi do bị bồi đắp phù sa sau mưa lũ, người dân khẩn trương khơi thông, tiêu thoát nước nhanh và xử lý vôi bột để đảm bảo gieo trồng cây vụ đông kịp thời vụ, an toàn.

Để bảo đảm khung thời vụ gieo trồng vụ đông, đối với nhóm cây ưa ấm, người dân gieo trồng kết thúc trước 10/10/2025; đối với nhóm cây ưa lạnh gieo trồng sau 10/10/2025, cây khoai tây tập trung trồng từ 20/10/2025 đến 15/11/2025. Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương tính toán và khuyến cáo quy mô sản xuất từng loại cây trồng, bố trí rải vụ phù hợp để đảm bảo nguồn cung, hạn chế tình trạng dư thừa trong thời gian chính vụ. Cùng với đó, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước về chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

Bài và ảnh: Hải Đăng