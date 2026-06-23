Chú trọng giám sát các chính sách dân tộc miền núi

Thời gian qua, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát từ khâu lựa chọn nội dung, lĩnh vực giám sát đến hình thức, cách thức giám sát, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện chương trình giám sát chuyên đề tại xã Mường Lát.

Bám sát kế hoạch của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2026, vừa qua, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện Đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 tại các xã Trung Lý, Tam Chung và Mường Lát... Qua giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đề án; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các xã trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, sớm ổn định đời sống Nhân dân; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi ở mới cần gắn với việc thu hồi đất ở cũ, tránh tình trạng người dân tiếp tục sinh sống tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để đề xuất bổ sung vào đề án giai đoạn 2026-2030.

Bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh, sự phân công điều hành của Thường trực HĐND tỉnh và chương trình công tác năm, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ theo chương trình công tác. Trong đó, chú trọng hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề; chủ động nắm bắt thông tin từ cơ sở thông qua việc nghiên cứu báo cáo kết quả công tác định kỳ, kết hợp giám sát trực tiếp tại cơ sở về việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực ban phụ trách. Ban cũng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia, có sự phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát bảo đảm không bị chồng chéo với hoạt động của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh.

Trước mỗi cuộc giám sát, các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đều chủ động tìm hiểu trước về tình hình triển khai chính sách, pháp luật ở đơn vị, ngành chịu giám sát, để chọn ra nhiều địa điểm khảo sát thực địa. Nội dung giám sát được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước do Trung ương ban hành, nhằm hỗ trợ cho vùng miền núi và hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thông qua các hoạt động giám sát, ban đã nêu lên những mặt làm được, đồng thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các chính sách. Trên cơ sở phân tích, ban đã đề nghị các đơn vị tiếp thu giải trình, có biện pháp chỉ đạo, giải quyết khắc phục những vấn đề còn hạn chế, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của ban. Kết thúc đợt giám sát, ban có báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh và trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thời gian tới, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động khảo sát nắm tình hình, thu thập thông tin đa chiều, tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu để thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Ban sẽ tập trung vào những lĩnh vực bức xúc đang được cử tri và đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm để triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị, tránh để xảy ra tình trạng các kiến nghị giám sát không được thực hiện; chủ động phối hợp với các ban của HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát.

Bài và ảnh: Quốc Hương