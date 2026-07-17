Quyết liệt hành động, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu <sup>(*)</sup>

Quyết liệt hành động, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu (*)

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, khẩn trương triển khai các nghị quyết; nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí, cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp vinh dự được đón đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đến dự và có ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu và phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh sớm triển khai, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kính thưa toàn thể các đồng chí,

Trên cơ sở các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; các báo cáo của các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo quan trọng khác trình Kỳ họp; Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc, toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá:

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm lãnh đạo sát sao, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, có mặt còn yếu kém cần sớm tập trung khắc phục; đáng chú ý là: Tốc độ tăng trưởng thấp hơn kịch bản đã đề ra; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn; cải cách hành chính, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực thực thi nhiệm vụ ở một số địa phương còn những mặt hạn chế...

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp và đề nghị các đồng chí tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030.

Quang cảnh kỳ họp.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 31 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh. Thành công của kỳ họp không chỉ được đo bằng số lượng nghị quyết được thông qua, mà trước hết và trên hết phải được khẳng định bằng hiệu quả tổ chức thực hiện, bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội và sự hài lòng của cử tri, Nhân dân.

Mỗi nghị quyết được ban hành phải thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy phát triển, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Kiên quyết không để nghị quyết chỉ dừng lại trên giấy; không để thời cơ phát triển bị bỏ lỡ; không để những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân chậm được xem xét, giải quyết. Đó không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là trách nhiệm chính trị, là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Cũng tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn đối với 2 Giám đốc Sở: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu quan tâm.

Có thể khẳng định: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 đã diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu và lãnh đạo các sở được chất vấn. Nội dung chất vấn phù hợp với tình hình thực tế, được dư luận, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, đồng tình.

Đại biểu dự kỳ họp.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Để các Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn; ngay sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, khẩn trương triển khai các Nghị quyết vừa được thông qua; nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động; khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; trong đó lưu ý:

- Tăng cường công tác phối hợp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư, kiên quyết điều chỉnh vốn các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2026.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS. Thường xuyên đồng hành, nắm bắt nguyện vọng, khó khăn của doanh nghiệp, kịp thời có giải pháp tháo gỡ để doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả; tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới 2026 - 2027; khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, quá tải sĩ số học sinh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học vùng bãi ngang, ven biển, miền núi, biên giới theo đúng cam kết tại phiên chất vấn.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

- Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mùa mưa bão.

Đại biểu dự kỳ họp.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc các cam kết, kết luận, kiến nghị sau chất vấn; giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Thứ ba, giải pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ là công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ. Do vậy, các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức phải hành động quyết liệt, đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành theo hướng cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, gắn với kiểm tra, giám sát và có hình thức xử lý đối với những cá nhân có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu.

Thứ tư, đề nghị các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp bằng hình thức phù hợp; lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của cử tri, Nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của kỳ họp và các cam kết sau chất vấn.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, phản biện xã hội, vận động các tầng lớp Nhân dân đồng thuận thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đại biểu đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Kỳ họp thứ tư - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý đã dành thời gian tham dự, phát biểu và động viên đối với Kỳ họp.

Trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành có liên quan.

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận các hoạt động tích cực của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cấp, ngành đã đóng góp vào thành công của Kỳ họp.

Xin cảm ơn cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã quan tâm, thường xuyên theo dõi, đóng góp ý kiến với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, ngành trong suốt quá trình hoạt động; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương đã đưa tin tuyên truyền cho Kỳ họp.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm quý trọng và lời tri ân sâu sắc nhất.

Cuối cùng, thay mặt chủ toạ Kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp.

Xin trân trọng cảm ơn!

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(*) Đầu đề của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.