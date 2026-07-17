Cử tri kỳ vọng sớm hiện thực hóa các giải pháp sau chất vấn về giáo dục

Cần sớm triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm áp lực sĩ số

Thầy Võ Tuyến, Hiệu trưởng Trường THCS Hải Thanh.

Qua theo dõi phiên chất vấn, tôi đánh giá các đại biểu HĐND tỉnh đã lựa chọn đúng vấn đề cử tri và ngành giáo dục đang quan tâm, nhất là tình trạng sĩ số học sinh vượt quy định và quy hoạch mạng lưới trường lớp. Các câu hỏi đi thẳng vào thực tiễn, phản ánh đúng những khó khăn của nhiều cơ sở giáo dục.

Hiện nay, Trường THCS Hải Thanh có sĩ số bình quân trên 46 học sinh/lớp, vượt quy định; trong khi cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu mở thêm lớp học. Tôi ghi nhận phần trả lời của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ nguyên nhân, đồng thời đưa ra những giải pháp và lộ trình thực hiện trong thời gian tới.

Nhà trường kỳ vọng việc đầu tư thêm phòng học, bổ sung giáo viên và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp sẽ sớm được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.