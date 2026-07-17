Cử tri kỳ vọng sớm hiện thực hóa các giải pháp sau chất vấn về giáo dục
Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc sáng nay (17/7). Tại kỳ họp này, phần chất vấn các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo được đông đảo cử tri quan tâm. Từ những câu hỏi chất vấn đánh "trúng" vấn đề, cử tri kỳ vọng các cam kết của ngành giáo dục sẽ sớm được triển khai hiệu quả.
Cần sớm triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm áp lực sĩ số
Thầy Võ Tuyến, Hiệu trưởng Trường THCS Hải Thanh.
Qua theo dõi phiên chất vấn, tôi đánh giá các đại biểu HĐND tỉnh đã lựa chọn đúng vấn đề cử tri và ngành giáo dục đang quan tâm, nhất là tình trạng sĩ số học sinh vượt quy định và quy hoạch mạng lưới trường lớp. Các câu hỏi đi thẳng vào thực tiễn, phản ánh đúng những khó khăn của nhiều cơ sở giáo dục.
Hiện nay, Trường THCS Hải Thanh có sĩ số bình quân trên 46 học sinh/lớp, vượt quy định; trong khi cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu mở thêm lớp học. Tôi ghi nhận phần trả lời của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ nguyên nhân, đồng thời đưa ra những giải pháp và lộ trình thực hiện trong thời gian tới.
Nhà trường kỳ vọng việc đầu tư thêm phòng học, bổ sung giáo viên và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp sẽ sớm được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Cụ thể hóa các cam kết bằng kế hoạch, lộ trình rõ ràng
Bà Hà Thị Tâm, đại biểu HĐND xã Bá Thước.
Qua các buổi tiếp xúc cử tri, tôi nhận thấy giáo dục luôn là lĩnh vực được người dân đặc biệt quan tâm. Phiên chất vấn lần này đã phản ánh đúng những nội dung cử tri nhiều lần kiến nghị như quy hoạch mạng lưới trường lớp, tình trạng quá tải ở một số địa phương và điều kiện cơ sở vật chất trường học.
Đối với các xã miền núi như Bá Thước, cử tri đặc biệt quan tâm việc sắp xếp mạng lưới trường lớp phải phù hợp với điều kiện địa bàn, bảo đảm học sinh đến trường thuận lợi, đồng thời tiếp tục được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.
Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh khi lựa chọn đúng vấn đề để chất vấn, cũng như sự thẳng thắn của người trả lời chất vấn trong việc nhìn nhận những tồn tại và đề ra giải pháp khắc phục.
Điều cử tri kỳ vọng là các cam kết sau chất vấn sẽ được cụ thể hóa bằng kế hoạch, lộ trình rõ ràng và tiếp tục được HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ để sớm mang lại hiệu quả.
Mong các giải pháp sớm được thực hiện để nâng cao điều kiện học tập cho học sinh
Bà Đàn Thị Thức, thôn Xa Thư, xã Quảng Bình.
Là phụ huynh có con đang đi học, tôi đặc biệt quan tâm đến các nội dung chất vấn liên quan đến giáo dục. Những vấn đề được đưa ra tại nghị trường như sĩ số lớp học, cơ sở vật chất và điều kiện dạy học cũng là những điều nhiều phụ huynh đang trăn trở.
Phần trả lời của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ các giải pháp trong thời gian tới, qua đó tạo thêm niềm tin cho người dân.
Chúng tôi mong các cam kết sau chất vấn sẽ sớm được triển khai để học sinh được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ hơn và chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.
Hương Quỳnh
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