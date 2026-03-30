Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Đền Bà Triệu 

Minh Yên (Hội LHPN tỉnh)
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026 và kỷ niệm 1778 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh; hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu và Đình làng Phú Điền (xã Triệu Lộc).

Đoàn Công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo xã Triệu Lộc dâng dương, dâng hoa tại đền thờ Bà Triệu

Tham gia đoàn có các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và Nguyễn Thị Thu Hiền.

Về phía Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và các đồng chí lãnh đạo xã Triệu Lộc.

Đoàn công tác thành kính dâng hương tại Đền thờ Bà Triệu

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng lễ tại Đền thờ Bà Triệu và Đình làng Phú Điền theo đúng truyền thống, thể hiện sự thành kính, tôn vinh công lao to lớn đối với các bậc tiền nhân.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Đền thờ Bà Triệu.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, báo công những kết quả nổi bật của Hội LHPN Việt Nam và các cấp Hội trong thời gian vừa qua. Đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quê hương Bà Triệu để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hình ảnh phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Yêu nước, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên.

Đoàn dâng hương tại Đình làng Phú Điền

Hoạt động dâng hương không chỉ thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc công đức của Anh hùng dân tộc Bà Triệu, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ trong bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thanh Hóa phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Minh Yên (Hội LHPN tỉnh)

