Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tái cử Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Sáng 18/6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa được tín nhiệm tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội và tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội, đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa được tín nhiệm tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội và tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam là niềm tự hào của cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Thanh Hóa; đồng thời thể hiện sự ghi nhận của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đối với quá trình đóng góp tích cực của các cấp hội và phong trào phụ nữ tỉnh thời gian qua.

Lê Hà - Nguyễn Hạnh (CTV)