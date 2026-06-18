Chủ động tiêm chủng tạo “lá chắn” miễn dịch cộng đồng

Theo các chuyên gia y tế, vắc xin giúp cơ thể tạo miễn dịch chủ động, giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng nặng và tử vong. Nhiều bệnh truyền nhiễm từng gây hậu quả nghiêm trọng như bại liệt, bạch hầu, ho gà, sởi, viêm gan B... đã được kiểm soát hiệu quả nhờ chương trình tiêm chủng mở rộng và sự tham gia tích cực của người dân. Tiêm chủng không chỉ bảo vệ bản thân người được tiêm mà còn tạo “lá chắn miễn dịch cộng đồng”. Khi tỷ lệ tiêm chủng đạt mức cao, khả năng lây lan của mầm bệnh sẽ giảm đáng kể, qua đó bảo vệ cả những người chưa thể tiêm phòng do tuổi tác, bệnh lý hoặc các lý do sức khỏe đặc biệt.

Người dân cho trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân.

Những năm qua, công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh luôn được ngành y tế quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hiện nay, ngành y tế đang thực hiện hai hình thức tiêm chủng cho trẻ em gồm tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở đều bảo đảm quy trình tiêm chủng chặt chẽ, từ khâu bảo quản vắc xin, khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm đến theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của ngành y tế, chính quyền địa phương cùng nhận thức ngày càng nâng cao của người dân, chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh nhiều năm liên tục đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ luôn duy trì ở mức cao, góp phần kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong cộng đồng.

Theo thống kê của ngành y tế, trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 51.369 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong đó, có 11.931 trẻ sơ sinh được tiêm vắc xin phòng viêm gan B sơ sinh; 13.918 trẻ được tiêm mũi 1 vắc xin DPT-VGB-Hib phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib; 13.716 trẻ tiêm mũi 2 và 12.973 trẻ hoàn thành mũi 3. Bên cạnh đó, có 13.504 trẻ được tiêm vắc xin phòng sởi - rubella và 13.876 trẻ được tiêm phòng viêm não Nhật Bản. Đặc biệt, tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ y tế đã tích cực tuyên truyền, rà soát đối tượng, tổ chức các buổi tiêm vét nhằm bảo đảm không bỏ sót trẻ trong độ tuổi tiêm chủng.

Không chỉ tham gia đầy đủ chương trình tiêm chủng mở rộng, nhiều gia đình hiện nay còn chủ động lựa chọn các loại vắc xin dịch vụ để tăng cường bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người thân. Chị Nguyễn Thị Hoa, phường Đông Quang chia sẻ: “Tôi luôn theo dõi lịch tiêm của con để bảo đảm cháu được tiêm đầy đủ, đúng thời gian. Ngoài các mũi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, gia đình cũng chủ động cho con tiêm thêm các loại vắc xin dịch vụ theo tư vấn của bác sĩ. Tôi cho rằng đây là cách đầu tư thiết thực nhất cho sức khỏe của trẻ”.

Theo ghi nhận tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh, nhu cầu tiêm phòng của người dân không chỉ tập trung ở trẻ nhỏ mà còn mở rộng sang nhiều nhóm đối tượng khác như phụ nữ chuẩn bị mang thai, người cao tuổi và người mắc bệnh nền. Điều này cho thấy nhận thức của người dân về vai trò của vắc xin trong phòng bệnh đang ngày càng được nâng cao. Ông Lê Thiên Phú, Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh chủ động, hiệu quả và tiết kiệm nhất hiện nay. Việc tiêm đầy đủ, đúng lịch không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ngành y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm đúng lịch, đồng thời chủ động theo dõi các thông báo của cơ quan y tế để tham gia đầy đủ các chiến dịch tiêm chủng được triển khai trên địa bàn”.

Cũng theo ông Phú, trong thời gian gần đây, một số bệnh truyền nhiễm như sởi, ho gà vẫn ghi nhận các ca mắc rải rác tại nhiều địa phương trên cả nước. Để bảo đảm hiệu quả phòng bệnh, ngành y tế tiếp tục tăng cường giám sát dịch tễ, duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao ở tất cả các địa phương, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của vắc xin. Các cơ sở y tế cũng thường xuyên rà soát đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi để tổ chức tiêm bù, tiêm vét, hạn chế tối đa nguy cơ bỏ sót đối tượng. Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, đưa trẻ em đi tiêm vắc xin đầy đủ theo lịch khuyến cáo, tiêm nhắc lại đúng thời gian và tham gia các chiến dịch tiêm chủng do ngành y tế phát động. Đồng thời, cần cảnh giác với những thông tin sai lệch, thiếu căn cứ khoa học về vắc xin trên mạng xã hội, tránh tâm lý chủ quan hoặc e ngại làm ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người. Chủ động tiêm chủng chính là giải pháp đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm để phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ tương lai của mỗi gia đình. Mỗi mũi tiêm hôm nay không chỉ bảo vệ một cá nhân mà còn góp phần củng cố “lá chắn” miễn dịch cho toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch để tạo nên hàng rào bảo vệ vững chắc trước các dịch bệnh.

Bài và ảnh: Hà Thu