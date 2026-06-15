Bộ Y tế đề nghị rà soát, ngừng lưu hành sữa bột trẻ em Nara Organics

Bộ Y tế chiều 15/6 đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát việc lưu hành sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula sau khi nhà sản xuất tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm tại Mỹ do liên quan đến 3 trường hợp trẻ sơ sinh ngộ độc Botulinum.

Ông Chu Quốc Thịnh - Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay, ngày 13/6, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ra thông báo về việc tự nguyện thu hồi toàn bộ các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất. Loại sữa trên, được phân phối qua hệ thống cửa hàng bán lẻ Target, trang thương mại điện tử Target.com và Nara.com trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026 và không được phân phối ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Thông báo được đưa ra sau khi ghi nhận 3 trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc Botulinum tại 3 tiểu bang gồm California, Pennsylvania và Washington. Theo báo cáo, các trường hợp này đều có sử dụng sản phẩm nêu trên trước khi khởi phát bệnh.

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất.

Các đơn vị có liên quan làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đồng thời tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula nêu trên.

Cũng trong ngày 15/6, Cục An toàn thực phẩm đã gửi công văn tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) để thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Ngộ độc Botulinum là một bệnh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng. Ngộ độc Botulinum là tình trạng ngộ độc nghiêm trọng do độc tố thần kinh cực mạnh do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra. Độc tố này có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ./.

Theo TTXVN