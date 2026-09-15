Phát động cuộc thi “Bản sắc”: Lan tỏa văn hóa Việt bằng ngôn ngữ của thời đại số

Khi công nghệ số đang viết lại cách cả thế giới kể chuyện, văn hóa Việt Nam cũng cần một ngôn ngữ mới để chạm tới hàng triệu trái tim, nhất là thế hệ trẻ.

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. (Ảnh: Trần Huấn)

Đó chính là tinh thần mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi gắm khi chính thức phát động Chương trình “Bản sắc” – sân chơi trực tuyến kết hợp văn hóa, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo (AI), diễn ra từ 15/9 đến 31/10 trên website chính thức .

Chương trình do Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm lan tỏa sâu rộng nội dung Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng bằng ngôn ngữ của thời đại số.

Đông đảo các bạn trẻ tham dự lễ phát động cuộc thi “Bản sắc.” (Ảnh: Trần Huấn)

Ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc VTC cho biết tiếp nối tinh thần được tạo dựng từ năm 2025, “Bản sắc 2026” mong muốn tiếp tục đưa những nội dung ý nghĩa của các nghị quyết về phát triển văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Không đơn thuần là một cuộc thi, “Bản sắc” là một hành trình để mỗi người – từ học sinh, sinh viên đến người dân mọi miền đất nước - cùng nhau kể tiếp câu chuyện văn hóa Việt bằng chính trải nghiệm, góc nhìn và sự sáng tạo của mình.

Ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh điểm mới của “Bản sắc 2026” là chương trình chấp nhận và khuyến khích thí sinh ứng dụng AI trong quá trình sáng tạo, qua đó tìm kiếm những phương thức mới để lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trên không gian số. Những chất liệu tưởng chừng quen thuộc như di sản, lễ hội, ẩm thực, trang phục truyền thống hay những câu chuyện đời thường trở thành các tác phẩm mới mẻ, giàu cá tính và gần gũi với giới trẻ.

Ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phải) và ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC trả lời báo chí. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Cuộc thi năm nay chia thành hai nội dung độc lập.

Cuộc thi sáng tác video “Kết nối Bản sắc” là nơi người tham gia tự do kể những câu chuyện, trải nghiệm và góc nhìn riêng về lịch sử, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam. Ban Tổ chức đặc biệt khuyến khích ứng dụng AI và công nghệ số để tạo nên những tác phẩm mới mẻ, hiện đại và giàu cảm xúc.

Cuộc thi trắc nghiệm “Hiểu biết Bản sắc” giúp người chơi vừa giải trí vừa nâng cao hiểu biết về Nghị quyết số 80-NQ/TW, Nghị quyết số 28/2026/QH16, cùng lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam.

Chương trình chào đón tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam – không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng./.

Theo TTXVN