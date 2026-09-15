Người dân Hạc Thành trải nghiệm “Siêu thị nhân ái - Thắp sáng hàng Việt”

Chiều 15/9, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành phối hợp với Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa tổ chức chương trình an sinh xã hội “Siêu thị nhân ái - Thắp sáng hàng Việt” năm 2026. Dự chương trình có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa trao tặng 200 suất quà thông qua Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành.

Tại chương trình, Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa đã trao tặng 200 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn phường Hạc Thành. Mỗi suất quà là sự sẻ chia thiết thực, góp phần hỗ trợ, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quà cho các hộ gia đình tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là không gian mua sắm được ban tổ chức bố trí ngay tại nơi diễn ra sự kiện. Các quầy hàng được Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa sắp xếp khoa học với hàng trăm mặt hàng, từ lương thực, thực phẩm thiết yếu đến đồ dùng gia đình. Tại đây, người dân được trực tiếp trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán thăm hỏi người dân đang trải nghiệm mua sắm tại các gian hàng.

Đông đảo người dân tham gia mua sắm tại chương trình.

Chương trình “Siêu thị nhân ái - Thắp sáng hàng Việt” năm 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng “Tháng cao điểm vì người nghèo”. Chương trình không chỉ góp phần chăm lo, chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình yếu thế trên địa bàn phường Hạc Thành, mà còn đóng vai trò tích cực trong việc đưa các sản phẩm hàng hóa, nhu yếu phẩm chất lượng cao đến gần hơn với người dân.

Thanh Thảo