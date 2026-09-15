Học sinh cả nước vẫn đang thiếu gần 4 triệu bản sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết quả rà soát nhu cầu của học sinh ở 34 tỉnh, thành cho thấy đến 18 giờ ngày 14/9/2026, cả nước vẫn còn thiếu trên 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa.

Sách giáo khoa thống nhất dùng chung từ năm học 2026-2027. Ảnh: PV/Vietnam+

Đến 18 giờ ngày 14/9/2026, các địa phương trên cả nước vẫn còn thiếu trên 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu.

Đây là thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sáng nay, 15/9.

Trên cơ sở nhu cầu được các địa phương xác nhận, Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung sách ngay trong ngày 15/9/2026. Trong đó, ưu tiên xử lý các trường hợp học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách, nhất là tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đối với học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa.

Chiều qua, 14/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp trực tuyến với sở giáo dục và đào tạo của 34 tỉnh, thành phố để tiếp tục rà soát, chỉ đạo xử lý tình trạng thiếu sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật, báo cáo trước 16 giờ ngày 15/9 để xử lý ngay những trường hợp còn thiếu, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa phục vụ học tập.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ giữa tháng 8/2026, qua nắm bắt thông tin từ các địa phương và báo chí bắt đầu phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại một số địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5655/BGDĐT-GDPT ngày 21/8/2026 yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 – 2027.

Tuy nhiên, sau ngày khai giảng, một số địa phương và báo chí tiếp tục phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa ở một số nơi. Trước tình hình đó, ngày 9/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình cung ứng sách giáo khoa.

Ngay sau cuộc họp của Phó Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo tình hình và yêu cầu đảm cung ứng sách giáo khoa đồng thời ban hành kế hoạch rà soát, xác định nhu cầu số sách còn thiếu ở từng địa phương.

Theo số liệu tổng hợp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến hết ngày 14/9, tổng nhu cầu sách giáo khoa được cập nhật là 245,94 triệu bản; kế hoạch in là 228,9 triệu bản; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng đến các địa phương khoảng 236,60 triệu bản sách giáo khoa./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/hoc-sinh-ca-nuoc-van-dang-thieu-gan-4-trieu-ban-sach-giao-khoa-post1136250.vnp