Chợ tết “không ngủ”

Chợ tết “không ngủ” trên không gian mạng là hình thức mua sắm trực tuyến sôi động, hoạt động 24/7 thông qua livestream, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Đây là giải pháp tiêu dùng tiện lợi, đa dạng hàng hóa, kết nối người mua và người bán xuyên đêm mà không bị giới hạn bởi thời gian hay địa lý.

Người tiêu dùng nhận hàng giao tại nhà sau khi đặt mua sản phẩm trên nền tảng số.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã cận kề, không khí mua sắm tết đã và đang nhộn nhịp. Nếu như trước đây, việc sắm tết thường gắn liền với hình ảnh chợ truyền thống đông đúc, cửa hàng tấp nập, thì những năm gần đây, thói quen tiêu dùng của người dân đã và đang chuyển dần sang xu hướng ứng dụng công nghệ số. Trong đó, hình thức “sắm tết online” ngày càng được ưa chuộng với nhiều ưu điểm tiện lợi như giao hàng nhanh, thoải mái lựa chọn, miễn phí ship, khuyến mại... đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người tiêu dùng.

Chị Lê Thị Phương, phường Hạc Thành, cho biết: “Do công việc đi sớm về muộn, nên với tôi đi chợ trực tuyến nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề thực sự là một cứu cánh. Chỉ vài phút lướt nhanh trên ứng dụng điện thoại hoặc trên website là tôi có thể tranh thủ đi chợ và nhận hàng mọi lúc, mọi nơi. Nhờ vào chính sách giao hàng miễn phí của các siêu thị hoặc trang facebook “chuyên thực phẩm sạch” tôi hoàn toàn có thể mua được các sản phẩm tươi ngon và được đảm bảo chất lượng”.

Cùng có chung quan điểm, chị Trần Thị Thảo, phường Hàm Rồng, cho biết: "Bây giờ hầu hết chuyện bếp núc hay đi chợ hàng ngày tôi đều dùng điện thoại vào các trang facebook, các nền tảng mạng xã hội để đặt đồ ăn. Đặc biệt, khi Tết cổ truyền đang cận kề, ngay khi chuẩn bị bước vào tháng Chạp, tôi đã chủ động “đi chợ tết” trên điện thoại, máy tính thông qua các trang thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, Lazada... để chủ động đặt mua dần các mặt hàng như đồ trang trí nhà cửa, đồ gia dụng, quần áo... Mua sắm online, giúp tôi chủ động hơn về thời gian, dễ so sánh giá cả, lựa chọn sản phẩm phù hợp và có thể hẹn giao hàng tận nhà đúng thời điểm mong muốn".

Xu hướng mua sắm online, sắm tết online đã và đang không còn là mới. Thực tế, nhiều gia đình trẻ, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đã và đang lựa chọn hình thức mua sắm trực tuyến như một giải pháp phù hợp với nhịp sống hiện đại. Việc sắm tết online không chỉ giúp giảm áp lực thời gian, có thể tranh thủ tìm kiếm mặt hàng theo nhu cầu mọi lúc, mọi nơi, không mất nhiều công sức, mà còn tối ưu được chi phí thông qua các chương trình ưu đãi, giảm giá từ các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ.

Trước sự thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân cũng kéo theo sự chủ động “chuyển mình” của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm thích ứng với xu hướng mua sắm trên không gian số. Theo đó, thay vì chỉ bán hàng trực tiếp, nhiều cơ sở kinh doanh đã quan tâm đẩy mạnh, chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các kênh bán hàng trực tuyến.

Chị Trịnh Thị Vân, chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm sạch tại phường Hạc Thành, chia sẻ: “Thời điểm này, số lượng đơn hàng đặt tết của cửa hàng gần như quá tải. Tôi đang tăng tốc nhập các nguyên liệu sạch để kịp sản xuất các sản phẩm phục vụ thị trường tết. Hiện nay, gần 100% đơn hàng của cơ sở được bán online. Các sản phẩm được giới thiệu, tư vấn qua mạng xã hội, khách hàng chỉ cần nhắn tin đặt trước, chúng tôi sẽ chuẩn bị và giao tận nơi. Năm nay, lượng khách hàng đặt đồ tết sớm và tăng gấp đôi so với năm ngoái”.

Cũng theo chị Vân, việc bán hàng trực tuyến đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người kinh doanh, nhất là với các mặt hàng thực phẩm có hạn sử dụng ngắn. Do đó, cơ sở luôn chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm, quy trình chế biến, bảo quản. Đồng thời, đảm bảo tiến độ giao hàng, giữ uy tín thương hiệu, tạo niềm tin cho khách hàng.

Tại xã Triệu Sơn, chị Trịnh Thị Thúy, chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa, cho biết: “Nhiều năm trước khách còn chủ động tìm đến cửa hàng để lựa các đồ trang trí nhà cửa dịp tết, thế nhưng 1 - 2 năm trở lại đây sau khi tôi đăng các hình ảnh sản phẩm trang trí trên trang facebook cá nhân thì có lượng lớn khách hàng bắt đầu chuyển sang xu hướng đặt hàng và giao về nhà. Vì vậy, doanh số bán hàng dịp tết năm nay của cửa hàng cũng tăng nhiều hơn so với các năm trước”.

Thị trường mua sắm trực tuyến thời điểm trước tết đang trở nên sôi động, từ người mua đến người bán đều đang dần ưu tiên sang hình thức “chợ tết số”. Báo cáo gần nhất của Google về thị trường Việt Nam ghi nhận, lượng tìm kiếm từ khóa “mua online” tăng hơn 42%. Mỗi tuần, một người sử dụng trung bình 22 ứng dụng smartphone, bao gồm app mạng xã hội, game, app xem phim/video, mua sắm, giao đồ ăn... Các chỉ số đã cho thấy, xu hướng hành vi người dùng đang sử dụng các kênh kỹ thuật số như một kênh hữu ích để ra quyết định mua sắm. Tuy vậy, bên cạnh những tiện ích mang lại, người tiêu dùng cũng cần thận trọng khi mua sắm online dịp tết, ưu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng uy tín, gian hàng chính hãng; kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, chính sách đổi trả và phương thức thanh toán, nhằm hạn chế rủi ro, chuẩn bị tốt cho một cái tết đủ đầy, trọn vẹn.

Bài và ảnh: Lê Phượng