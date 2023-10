(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-10, tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra buổi bấm số lựa chọn ngẫu nhiên số hóa đơn Quý III-2023 trong chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tổ chức định kỳ. Với sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, đã tìm ra chủ nhân của các số hóa đơn may mắn.

{title} Công bố kết quả quay thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn" Qúy III-2023 Ngày 26-10, tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra buổi bấm số lựa chọn ngẫu nhiên số hóa đơn Quý III-2023 trong chương trình quay thưởng "Hóa đơn may mắn" do Cục Thuế tổ chức định kỳ. Với sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, đã tìm ra chủ nhân của các số hóa đơn may mắn. Văn phòng Cục Thuế Thanh Hóa. Cụ thể, 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về người mua Phạm Thị Loan; 3 giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải ba mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 35 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Xem danh sách cụ thể tại đây.

