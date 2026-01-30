Nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày 30/1, Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trao đổi công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thuỷ, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: Hiện nay, tình trạng chuyển giá, né tránh nghĩa vụ thuế tại các doanh nghiệp có giao dịch liên kết ngày càng tinh vi và phức tạp. Cơ quan Thuế đã thực hiện nhiều giải pháp chống chuyển giá, như: bắt buộc kê khai và lập hồ sơ giao dịch liên kết; khống chế chi phí lãi vay; tăng cường thanh tra, kiểm tra; triển khai cơ chế tự nguyện đàm phán thỏa thuận trước với doanh nghiệp hoặc cơ quan thuế nước ngoài về phương pháp xác định giá, chỉ tiêu lợi nhuận... Tuy nhiên, tình trạng vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Ông Nguyễn Văn Thuỷ, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Do đó, thông qua hội nghị này, Thuế tỉnh Thanh Hóa mong muốn trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý thuế nhằm tăng cường quản lý, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giúp doanh nghiệp minh bạch hơn trong việc kê khai và tuân thủ chính sách thuế.

Báo cáo viên trình bày những nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ mục đích, dấu hiệu của các doanh nghiệp có hành vi chuyển giá; tổng hợp, nhận diện 5 hành vi chuyển giá điển hình đã và đang diễn ra tại Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Cụ thể là hành vi chuyển giá thông qua góp vốn đầu tư; chuyển giá thông qua chuyển giao công nghệ; chuyển giá thông qua chuyển giao nguyên vật liệu, hàng hóa; chuyển giá thông qua cung cấp dịch vụ và chuyển giá thông qua chi trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu về các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; những quy định về chính sách khi phân tích hồ sơ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; các bước tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về kiểm tra chống chuyển giá; thống nhất cách tiếp cận và cập nhật các mô hình chuyển giá phổ biến, các thức hình thành cơ sở dữ liệu và phương pháp đánh giá rủi ro chuyên biệt thông qua thu thập, phân tích dữ liệu chuyên sâu. Từ đó, đề xuất các giải pháp quản lý thuế sát với thực tế, phù hợp đặc thù từng địa bàn, ngành nghề.

Khánh Phương