Bấm số lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn may mắn quý III/2025

Ngày 26/12, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức bấm số lựa chọn hóa đơn chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III/2025, nhằm khuyến khích người dân lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, minh bạch, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tại chương trình, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát, Ban tổ chức đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên trong số trên 270 nghìn hóa đơn đủ điều kiện quay thưởng. Đây là số hóa đơn đã lập trong quý III/2025 của người nộp thuế, do Cục Thuế tỉnh quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế.

Kết quả, có 44 hóa đơn may mắn của các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng. Trong đó, có 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 3 giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải ba mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 35 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Toàn bộ hóa đơn trúng thưởng là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua và không bao gồm: Hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau.

Đến thời điểm hiện nay, chương trình hóa đơn may mắn đã qua 10 kỳ quay thưởng. Đã có nhiều khách hàng sử dụng hóa đơn trúng thưởng, thể hiện tính hiệu quả và thiết thực của chương trình. Không chỉ đem lại sự may mắn cho khách hàng, đây còn là dịp để tôn vinh hành vi tiêu dùng văn minh, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua hàng và nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Hồng Ngọc