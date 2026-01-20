260.000 hóa đơn đủ điều kiện tham gia Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2025

Ngày 20/1, Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình quay thưởng lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2025.

Thành viên Hội đồng giám sát chương trình "Hóa đơn may mắn” quý IV/2025.

Chương trình được triển khai dựa trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bảo đảm hóa đơn có đầy đủ thông tin của người mua và được lập từ trong quý IV/2025.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh Thanh Hóa, dành cho tất cả hóa đơn có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của các tổ chức và hộ kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện tham gia.

Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát, Ban Tổ chức đã thực hiện quay số ngẫu nhiên để chọn ra các hóa đơn may mắn.

Kết quả, trong Quý IV/2025 có 260.000 hóa đơn đủ điều kiện tham gia. Phần mềm “Hóa đơn may mắn” đã lựa chọn ngẫu nhiên 44 hóa đơn của các cá nhân, hộ kinh doanh để trao thưởng. Trong đó, có 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 35 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Quyên, số hóa đơn 1C25TXX mua hàng của Công ty TNHH Thương mại Thọ Thanh trúng giải nhất chương trình quay thưởng lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV năm 2025.

Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2025.

Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ thông báo kết quả trúng thưởng đến các cá nhân và hộ kinh doanh. Việc trao thưởng sẽ thực hiện theo các hình thức bảo đảm thuận lợi cho người có hoá đơn được lựa chọn trao thưởng, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Khánh Phương