Công bố danh sách cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I, II/2025

Ngày 10/12, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã bấm số lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn quý I và quý II/2025 trong chương trình “Hóa đơn may mắn” được tổ chức định kỳ. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, chương trình đã xác định được các chủ nhân của những hóa đơn trúng thưởng.

Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I/2025

Cụ thể, sau 2 lượt quay, chương trình đã tìm ra 2 giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 6 giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 10 giải ba mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 70 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng. Trong đó, giải nhất quý I thuộc về khách hàng Lường Thị Hằng mua hàng của Công ty TNHH Thương mại Quang Cường, giải nhất quý II thuộc về khách hàng Nguyễn Văn Bảy mua hàng của Công ty TNHH Đức Thắng.

Kết quả danh sách các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng lựa chọn “hóa đơn may mắn” Quý I, II/ 2024 tại Thuế tỉnh Thanh Hóa như sau: KQ_LC_HDMM10_12_2025_09_41_37.xlsx

Khánh Phương