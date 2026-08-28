Chính quyền Trump xem xét áp thêm thuế với chất bán dẫn sử dụng tại Mỹ

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Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét áp thêm thuế đối với chất bán dẫn sử dụng tại Mỹ, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cạnh tranh với Trung Quốc.

Chip bán dẫn được trưng bày tại lễ khởi công nhà máy đóng gói chất bán dẫn và cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) do SK hynix và Đại học Purdue tổ chức tại West Lafayette, bang Indiana, ngày 27/8. /Ảnh: Yonhap News.

Theo Politico ngày 27/8, dẫn 8 nguồn tin am hiểu vấn đề, phạm vi áp thuế mới có thể được mở rộng từ chất bán dẫn sang các sản phẩm công nghệ sử dụng chip, gồm máy tính xách tay, máy chủ trung tâm dữ liệu và thiết bị phục vụ chơi game.

Các biện pháp này mới đang ở giai đoạn đầu và có thể được điều chỉnh đáng kể trong những tháng tới. Theo nguồn tin, chính quyền Mỹ đang xem xét triển khai chính sách theo từng giai đoạn nhằm hạn chế tác động đối với doanh nghiệp và thị trường.

Nhà Trắng cho biết đưa hoạt động sản xuất chất bán dẫn trở lại Mỹ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump. Theo Nhà Trắng, các chính sách của chính quyền hiện nay đã thu hút hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư vào lĩnh vực được đánh giá có vai trò then chốt này.

Trước đó, hồi tháng 1, chính quyền Tổng thống Trump đã áp mức thuế 25% đối với một số loại chip trí tuệ nhân tạo. Năm 2025, Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ áp mức thuế khoảng 100% đối với chip và chất bán dẫn nhập khẩu, đồng thời cho biết các doanh nghiệp sản xuất trong nước có thể được miễn thuế. Tuy nhiên, kế hoạch này khi đó chưa được triển khai trên diện rộng.

Chính quyền Trump xem xét áp thêm thuế với chất bán dẫn sử dụng tại Mỹ. Ảnh: CNBC.

Chính sách mới được cân nhắc trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách thúc đẩy sản xuất chip trong nước, giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài và tăng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, ngành công nghệ Mỹ vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung chất bán dẫn từ châu Á.

Việc mở rộng thuế sang các sản phẩm sử dụng chip có thể tác động tới nhiều lĩnh vực, từ máy tính cá nhân, thiết bị chơi game đến các trung tâm dữ liệu đang được xây dựng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về AI.

Trong khi đó, Mỹ cũng đang tăng cường các biện pháp kiểm soát việc Trung Quốc tiếp cận các loại chip AI tiên tiến. Một số doanh nghiệp Trung Quốc được cho là vẫn có thể tiếp cận chip của Nvidia thông qua các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây ở nước ngoài, bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Giới chuyên gia cho rằng việc tiếp cận năng lực tính toán tiên tiến thông qua các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài là một trong những yếu tố giúp các mô hình AI của Trung Quốc tiếp tục nâng cao năng lực. Quốc hội Mỹ đang thảo luận các biện pháp nhằm hạn chế kẽ hở này, song vẫn còn nhiều trở ngại trước khi các quy định mới có thể được triển khai.

Thanh Hằng

Nguồn: CNBC.