Chính quyền tổng thống Mỹ đề xuất quy định “1:1” giữa chip sản xuất trong nước và nhập khẩu

Tờ Wall Street Journal đưa tin, chính quyền tổng tống Mỹ Donald Trump đang xây dựng một chính sách mới, theo đó các công ty sản xuất bán dẫn sẽ phải sản xuất tại Mỹ số lượng chip tương đương với số chip khách hàng của họ nhập khẩu từ nước ngoài, nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Mỹ muốn siết ngành chip với quy định “1:1” - sản xuất tương đương với nhập khẩu. Ảnh: Wall Street Journal.

Theo đề xuất, các doanh nghiệp không duy trì được tỷ lệ 1:1 này sẽ phải đối mặt với thuế bổ sung đối với phần thiếu hụt. Chính sách được kỳ vọng sẽ củng cố năng lực sản xuất trong nước trong bối cảnh Washington lo ngại về an ninh kinh tế và an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, việc thực hiện sẽ gặp nhiều thách thức lớn do chuỗi cung ứng phức tạp khó thay đổi và quá trình tăng công suất sản xuất tại Mỹ cần nhiều thời gian.

Cơ chế dự kiến cho phép, nếu một công ty cam kết sản xuất 1 triệu chip ở Mỹ, khách hàng của họ vẫn có thể nhập khẩu số lượng tương đương mà không bị áp thuế cho tới khi nhà máy trong nước đi vào hoạt động.

Hiện nhiều tập đoàn lớn như Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Micron Technologies, GlobalFoundries và Samsung Electronics đã đầu tư hàng tỷ USD xây dựng nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, quy định mới sẽ tạo áp lực cho các hãng công nghệ như Apple và Dell Technologies, vốn nhập khẩu nhiều sản phẩm chứa chip từ khắp nơi trên thế giới.

Giới chức Mỹ được cho là đang cân nhắc áp dụng giai đoạn “chuyển tiếp” để doanh nghiệp có thời gian điều chỉnh và tăng sản xuất trong nước, song các chi tiết về cơ chế thực thi vẫn đang được thảo luận. Bên cạnh đó, Washington cũng đang tiến hành một cuộc điều tra thương mại về mức độ chip nhập khẩu ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; mức thuế mới có thể được ban hành sau khi hoàn tất điều tra.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai nhấn mạnh: “Mỹ không thể phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu bán dẫn, vốn là yếu tố then chốt cho an ninh quốc gia và kinh tế. Tuy nhiên, cho đến khi chính quyền có thông báo chính thức, mọi thông tin liên quan đến quá trình xây dựng chính sách vẫn chỉ mang tính suy đoán”.

Bích Hồng