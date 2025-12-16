Chính quyền Mỹ công bố sáng kiến “U.S. Tech Force” nhằm thu hút nhân tài AI

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố sáng kiến “U.S. Tech Force”, một chương trình tuyển dụng quy mô khoảng 1.000 kỹ sư và chuyên gia công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và hiện đại hóa các hệ thống công nghệ trong toàn bộ bộ máy liên bang.

Dòng chữ “AI”, viết tắt của trí tuệ nhân tạo, hiển thị trên màn hình máy tính xách tay. Ảnh: AFP.

Theo Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) Scott Kupor, chương trình được thiết kế để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ, đặc biệt là các nhân tài trẻ, trong khu vực công. Ông Kupor nhấn mạnh: “Nếu nhìn về dài hạn, không có nơi nào đặt ra nhiều vấn đề lớn và phức tạp hơn chính phủ liên bang. Đây là cơ hội để những người làm công nghệ tham gia giải quyết các thách thức mang tầm quốc gia,”

Những người được tuyển chọn sẽ tham gia chương trình làm việc kéo dài hai năm, trực tiếp làm việc tại các cơ quan liên bang và báo cáo cho lãnh đạo cấp cao của từng cơ quan, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Theo thông tin công bố, các đối tác khu vực tư nhân của chương trình bao gồm Amazon Web Services, Apple, Google Public Sector, Dell Technologies, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle, Palantir, Salesforce cùng nhiều công ty khác.

Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) triển khai sáng kiến “US Tech Force” nhằm thu hút thêm nhân lực công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào các vị trí trong khu vực công. Ảnh: Getty Images.

Việc thành lập U.S. Tech Force cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang gia tăng trọng tâm vào phát triển hạ tầng AI quốc gia, trong bối cảnh Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc để giữ vai trò dẫn đầu trong ngành công nghiệp công nghệ cao đang tăng trưởng nhanh

Sáng kiến này được công bố chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump ký một sắc lệnh hành pháp nhằm xây dựng khuôn khổ chính sách AI ở cấp liên bang, qua đó hạn chế tình trạng mỗi bang ban hành các quy định riêng - điều từng vấp phải phản ứng từ nhiều tập đoàn công nghệ lớn.

Sau khi hoàn thành chương trình hai năm, các thành viên của U.S. Tech Force có thể tìm kiếm cơ hội việc làm toàn thời gian tại các công ty đối tác, vốn đã cam kết ưu tiên xem xét tuyển dụng các cựu thành viên của chương trình. Đồng thời, các doanh nghiệp tham gia cũng có thể đề cử nhân sự của mình tham gia công tác ngắn hạn trong bộ máy chính phủ, góp phần tăng cường luân chuyển nhân lực giữa khu vực công và tư nhân.

Thanh Hằng

Nguồn: CNN