Chính quyền địa phương 2 cấp: Chuyển động tích cực từ cơ sở

Sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, 166 phường, xã trên địa bàn tỉnh đã sớm ổn định tổ chức và bắt nhịp với cách thức làm việc mới để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Chinh hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Khi tổ chức bộ máy của 166 phường, xã được hoàn thành, các địa phương đã kịp thời ban hành quy chế làm việc, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức, không để xảy ra tình trạng bỏ trống vị trí công tác hoặc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác năm, quý, tháng của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã đã được xây dựng, cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và định hướng phát triển theo quy hoạch mới.

Hội nghị trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với các địa phương diễn ra mới đây đã chỉ rõ những kết quả nổi bật sau hơn 2 tháng vận hành đó là: Hệ thống chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở bước đầu đã được thiết lập đồng bộ, thống nhất, giúp các địa phương nhanh chóng ổn định hoạt động và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo mô hình mới. Các lĩnh vực quản lý Nhà nước cơ bản được phân định rõ ràng, trên cơ sở bám sát quy định của pháp luật, phù hợp với năng lực tổ chức bộ máy, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Từ những khó khăn, vướng mắc phát sinh khi chính quyền cấp xã đi vào hoạt động, các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức cấp xã khắc phục. Thanh tra tỉnh cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong bối cảnh nhiều địa phương gặp khó vì thiếu nguồn nhân lực, UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều động công chức của các xã, phường khu vực đồng bằng, đô thị đến công tác tại khối chính quyền của các xã miền núi. Đã có hơn 160 công chức tiếp nhận nhiệm vụ mới này. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được bố trí, điều chuyển hợp lý, hài hòa, cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu hụt cán bộ, công chức và đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền cấp xã mới. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ được điều động, tạo động lực thu hút cán bộ cho vùng khó khăn.

Ngoài công tác chuyên môn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất chủ trương giao Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức hoạt động của các xã, phường. Từ nguồn ngân sách này, hạ tầng công nghệ thông tin các địa phương được quan tâm đầu tư; các xã, phường được lắp đặt mới hệ thống mạng nội bộ (LAN), thiết bị kết nối mạng, các node mạng tốc độ cao, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến... Việc kết nối các xã, phường với hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh được thực hiện thống nhất, bảo đảm liên thông trong xử lý công việc và phục vụ chỉ đạo, điều hành trên môi trường số. Đặc biệt, 100% xã, phường mới đã đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân.

Với vai trò là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất, các xã, phường mới đã chủ động đổi mới phương thức làm việc theo hướng phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Năng lực, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được nâng lên. Nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, triển khai hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần. Qua đó, tăng cường tính chuyên nghiệp, hiện đại trong công tác tiếp công dân và giải quyết hồ sơ, TTHC của tổ chức, công dân. Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân được thực hiện đúng quy định, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của Nhân dân với chính quyền cơ sở.

Dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, song qua tìm hiểu thực tế của phóng viên và theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, nhiều khó khăn, thách thức cũng được chỉ rõ. Về thể chế, việc phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ, thống nhất. Sau sáp nhập, quy mô dân số đông, lượng TTHC phải giải quyết nhiều, trong khi nguồn nhân lực, nhất là cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ ở một số lĩnh vực như đất đai, tài chính, xây dựng, công nghệ còn thiếu. Một số cán bộ, công chức chưa thích ứng với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp do năng lực, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ hạn chế... Về cơ sở vật chất, hầu hết các công sở được tận dụng lại nhưng nhiều nơi đã xuống cấp; chưa có nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức ở xa lên công tác. Hệ thống phần mềm xử lý công việc chưa tương thích, chưa đồng bộ nên còn xảy ra tình trạng chậm, nghẽn mạng, khó khăn khi kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Để khắc phục tình trạng này, tỉnh tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến phân định thẩm quyền giữa tỉnh và cấp xã về nhiệm vụ, quyền hạn để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót lĩnh vực quản lý. Đồng thời, đề xuất Trung ương nghiên cứu sửa đổi, giao quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã ký chứng thực các loại hồ sơ, tài liệu để giảm áp lực cho những địa phương có quy mô dân số đông và giảm thời gian đi lại cho tổ chức, công dân. Về nguồn nhân lực, tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức từ đơn vị dôi dư đến đơn vị còn thiếu. Tỉnh cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ đầu tư, bổ sung thêm các trang thiết bị để đảm bảo hạ tầng máy chủ, lưu trữ dữ liệu, đường truyền và các biện pháp giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Đối với UBND các xã, phường cần sớm rà soát, xây dựng, hoàn thiện, trình phê duyệt quy hoạch của địa phương, làm cơ sở để thực hiện việc xây dựng mới công sở, trụ sở làm việc (nếu có) và nhà ở công vụ. Ngoài nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ cho mỗi địa phương từ 2,5 đến 5,5 tỷ đồng, UBND tỉnh cũng đã có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị quan tâm hỗ trợ Thanh Hóa để các địa phương cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nơi làm việc và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

Hơn 2 tháng vận hành, với khối lượng công việc rất lớn sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Thanh Hóa sẽ sớm khắc phục để thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bài và ảnh: Tố Phương