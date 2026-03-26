Chinh phục ca bệnh khó, khẳng định hiệu quả kết nối tuyến trên tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc vừa điều trị thành công một ca bệnh ngoại khoa phức tạp, đánh dấu bước tiến trong năng lực chuyên môn, đồng thời khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật giữa tuyến dưới và tuyến trên.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân T.X.K.

Bệnh nhân là T.X.K., 74 tuổi, trú tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa, nhập viện trong tình trạng cẳng chân còn khung cố định ngoài, vùng gãy xương sưng nề, đau nhức, mất hoàn toàn vận động. Trước đó, bệnh nhân đã được phẫu thuật kết hợp xương cẳng chân cách đây 5 tháng nhưng không tiến triển, được xác định mắc tình trạng viêm xương kèm khớp giả phức tạp – một ca bệnh khó, đòi hỏi can thiệp chuyên sâu.

Trước diễn biến bệnh lý, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc đã chủ trì hội chẩn, đồng thời chủ động kết nối chuyên môn với tuyến tỉnh để tìm hướng xử trí tối ưu. Ngay sau đó, Bác sĩ chuyên khoa II Đào Văn Quang, Phó khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp về hỗ trợ, phối hợp cùng ê-kíp điều trị.

Dưới sự chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ giữa hai tuyến, ca phẫu thuật được triển khai an toàn, hiệu quả. Các bác sĩ đã tiến hành tháo bỏ khung cố định ngoài không còn vững chắc, xử lý triệt để ổ viêm xương, đồng thời khắc phục hoàn toàn tình trạng khớp giả.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định, mở ra cơ hội phục hồi vận động, từng bước trở lại sinh hoạt bình thường sau thời gian dài điều trị.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc, cho biết, thành công của ca bệnh không chỉ mang lại niềm vui cho người bệnh và gia đình mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên. Qua đó giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian điều trị, góp phần nâng cao năng lực điều trị cho tuyến cơ sở, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho Nhân dân.

Tô Hà