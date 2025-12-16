Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Chính phủ Mỹ đối mặt với nguy cơ đóng cửa lần đầu tiên năm 2026

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các thượng nghị sỹ lưỡng đảng tại Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho một đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên của năm 2026,.

Chính phủ Mỹ đối mặt với nguy cơ đóng cửa lần đầu tiên năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các thượng nghị sỹ lưỡng đảng tại Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho một đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên của năm 2026,.

Chính phủ Mỹ đối mặt với nguy cơ đóng cửa lần đầu tiên năm 2026

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khả năng đợt đóng cửa chính phủ diễn ra sau khi đảng Cộng hòa chặn một kế hoạch gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế, sẽ hết hạn vào tháng 1/2026, vấn đề từng gây ra đợt đóng cửa kéo dài 43 ngày vừa qua - lâu nhất trong lịch sử Mỹ.

Truyền thông Mỹ cho biết các thượng nghị sỹ Dân chủ theo đường lối tự do tại Thượng viện đang bất bình vì điều này. Ngược lại, trên mạng xã hội như X hoặc Reddit, chính những thượng nghị sỹ Dân chủ này đang là trọng tâm gây phẫn nộ cho người dân.

Tháng trước, một nhóm 8 nghị sỹ Dân chủ, chủ yếu là những người ôn hòa, đã bỏ phiếu để mở cửa lại chính phủ với hy vọng đảng Cộng hòa có thể đồng ý với một thỏa hiệp lưỡng đảng để ngăn chặn việc phí bảo hiểm y tế cho các gói bảo hiểm trên thị trường ObamaCare tăng vọt.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán lưỡng đảng để gia hạn trợ cấp đã thất bại, tạo tiền đề cho phí bảo hiểm y tế tăng cao vào năm tới.

Thượng nghị sỹ độc lập Bernie Sanders (bang Vermont), một tiếng nói nổi bật khác thuộc phe cấp tiến trong nhóm Thượng nghị sỹ Dân chủ tại Thượng viện, chỉ trích các thượng nghị sỹ Cộng hòa bỏ phiếu chống lại việc gia hạn các khoản trợ cấp tăng cường là "một sự xúc phạm."

Các công ty bảo hiểm dự kiến tăng phí bảo hiểm thêm 26% đối với những người mua bảo hiểm thông qua thị trường bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền(ACA) nếu các khoản trợ cấp bổ sung hết hạn vào tháng 1/2026.

Ngày 11/12 vừa qua, cả hai dự luật về bảo hiểm sức khỏe, một của Dân chủ, một của Cộng hòa đều không được thông qua. Dự luật của phe Dân chủ đề nghị gia hạn thêm 3 năm các khoản trợ trợ cấp của ACA đã thất bại với tỷ lệ bỏ phiếu 51-48.

Trong khi đó, đề xuất của đảng Cộng hòa, đề nghị tạo các tài khoản tiết kiệm y tế (HAS) thay vì trợ cấp hiện tại, cung cấp 1.000 USD mỗi năm cho người trưởng thành dưới 50 tuổi và 1.500 USD cho người từ 50-64 tuổi có thu nhập dưới 700% mức nghèo liên bang, cũng thất bại với tỷ lệ 51-48.

Một số thành viên Cộng hòa thừa nhận dự luật của họ không giải quyết vấn đề phí bảo hiểm tiếp tục tăng. Đảng Dân chủ cho biết họ có thể tìm cơ hội mới vào tháng 1/2026 để đưa gia hạn trợ cấp ACA trở lại./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Đóng cửa #Bảo hiểm y tế #Truyền thông Mỹ #Chính phủ mỹ #Lần đầu tiên #Đảng cộng hòa #Nguy cơ #Washington #Phóng viên #Tinh thần

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ với Ukraine

Nga sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ với Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng, Moscow sẽ không rút lại yêu cầu buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ, bất chấp nỗ lực thúc đẩy hòa bình ngày càng mạnh mẽ...
Một đích đến, nhiều lối rẽ

Một đích đến, nhiều lối rẽ

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Việc hầu hết các nhà lãnh đạo Đông Nam Âu, ngoại trừ Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, có mặt tại Brussels để tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và các nước Tây Balkan, vào ngày 17/12, đã thu hút sự chú ý đáng kể của giới...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh