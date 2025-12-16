Chính phủ Mỹ đối mặt với nguy cơ đóng cửa lần đầu tiên năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các thượng nghị sỹ lưỡng đảng tại Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho một đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên của năm 2026,.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khả năng đợt đóng cửa chính phủ diễn ra sau khi đảng Cộng hòa chặn một kế hoạch gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế, sẽ hết hạn vào tháng 1/2026, vấn đề từng gây ra đợt đóng cửa kéo dài 43 ngày vừa qua - lâu nhất trong lịch sử Mỹ.

Truyền thông Mỹ cho biết các thượng nghị sỹ Dân chủ theo đường lối tự do tại Thượng viện đang bất bình vì điều này. Ngược lại, trên mạng xã hội như X hoặc Reddit, chính những thượng nghị sỹ Dân chủ này đang là trọng tâm gây phẫn nộ cho người dân.

Tháng trước, một nhóm 8 nghị sỹ Dân chủ, chủ yếu là những người ôn hòa, đã bỏ phiếu để mở cửa lại chính phủ với hy vọng đảng Cộng hòa có thể đồng ý với một thỏa hiệp lưỡng đảng để ngăn chặn việc phí bảo hiểm y tế cho các gói bảo hiểm trên thị trường ObamaCare tăng vọt.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán lưỡng đảng để gia hạn trợ cấp đã thất bại, tạo tiền đề cho phí bảo hiểm y tế tăng cao vào năm tới.

Thượng nghị sỹ độc lập Bernie Sanders (bang Vermont), một tiếng nói nổi bật khác thuộc phe cấp tiến trong nhóm Thượng nghị sỹ Dân chủ tại Thượng viện, chỉ trích các thượng nghị sỹ Cộng hòa bỏ phiếu chống lại việc gia hạn các khoản trợ cấp tăng cường là "một sự xúc phạm."

Các công ty bảo hiểm dự kiến tăng phí bảo hiểm thêm 26% đối với những người mua bảo hiểm thông qua thị trường bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền(ACA) nếu các khoản trợ cấp bổ sung hết hạn vào tháng 1/2026.

Ngày 11/12 vừa qua, cả hai dự luật về bảo hiểm sức khỏe, một của Dân chủ, một của Cộng hòa đều không được thông qua. Dự luật của phe Dân chủ đề nghị gia hạn thêm 3 năm các khoản trợ trợ cấp của ACA đã thất bại với tỷ lệ bỏ phiếu 51-48.

Trong khi đó, đề xuất của đảng Cộng hòa, đề nghị tạo các tài khoản tiết kiệm y tế (HAS) thay vì trợ cấp hiện tại, cung cấp 1.000 USD mỗi năm cho người trưởng thành dưới 50 tuổi và 1.500 USD cho người từ 50-64 tuổi có thu nhập dưới 700% mức nghèo liên bang, cũng thất bại với tỷ lệ 51-48.

Một số thành viên Cộng hòa thừa nhận dự luật của họ không giải quyết vấn đề phí bảo hiểm tiếp tục tăng. Đảng Dân chủ cho biết họ có thể tìm cơ hội mới vào tháng 1/2026 để đưa gia hạn trợ cấp ACA trở lại./.

Theo TTXVN