Chiêm ngưỡng trống đồng lớn nhất Việt Nam tại Lễ hội đền Bà Triệu

Không chỉ hấp dẫn bởi những nghi lễ truyền thống và chương trình nghệ thuật đặc sắc, Lễ hội đền Bà Triệu năm nay còn mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam - một tuyệt tác hội tụ tinh hoa nghề đúc đồng xứ Thanh.

Chiếc trống là công trình tâm huyết của Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Bá Châu và Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Bá Quý - những người đã dành trọn đam mê để tái hiện một biểu tượng văn hóa Đông Sơn bằng quy mô chưa từng có.

Trống có đường kính 2,45m, cao 1,78m, nặng gần 4 tấn, được phục dựng theo nguyên mẫu trống đồng Ngọc Lũ - bảo vật quốc gia tiêu biểu của văn hóa Việt cổ.

Tác phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công trong suốt 6 tháng tại làng nghề đúc đồng Trà Đông (xã Thiệu Trung, Thanh Hóa) - cái nôi lưu giữ kỹ nghệ đúc đồng truyền thống hàng trăm năm.

Quá trình đúc đòi hỏi sự công phu và chính xác tuyệt đối: từ việc chuẩn bị hàng tấn đất sét, trấu, giấy bản để làm khuôn, đến việc vận hành đồng thời nhiều lò nấu, rót đồng liên tục, không gián đoạn nhằm tránh nứt vỡ hay sai lệch.

Toàn bộ hoa văn trên thân trống đều được mài giũa, chạm khắc hoàn toàn bằng tay, thể hiện trình độ kỹ thuật và sự tỉ mỉ của các nghệ nhân.

Mặt trống nổi bật với hình ngôi sao 14 cánh ở trung tâm, bao quanh là núm tròn - điểm gõ chính. Xen giữa các cánh sao là họa tiết lông công mềm mại, tạo nên tổng thể hài hòa và sống động.

Các hoa văn trang trí tái hiện sinh động đời sống người Việt cổ: chim hạc tung cánh, đàn hươu nối bước, cảnh múa hát, giã gạo... tất cả như kể lại câu chuyện về một nền văn minh rực rỡ.

Dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, chiếc trống không chỉ là một tác phẩm mỹ thuật đồ sộ mà còn là biểu tượng sống động của sức sống văn hóa Đông Sơn trên mảnh đất xứ Thanh.

"Lần đầu tiên tôi được tận mắt chiêm ngưỡng một chiếc trống đồng lớn đến vậy. Không chỉ đồ sộ, từng hoa văn đều rất tinh xảo, khiến tôi thực sự ấn tượng và thêm tự hào về văn hoá dân tộc”, chị Hà - một du khách chia sẻ.

Bên cạnh đó, du khách còn có thể tham quan các gian hàng du lịch, khám phá sản phẩm OCOP đặc trưng của Thanh Hóa, góp phần làm phong phú trải nghiệm tại Lễ hội đền Bà Triệu năm nay.

Hoàng Đông – Hà Đan