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Chi trả quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay tại Agribank

Khánh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/7, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thọ Xuân - Thanh Hóa (Agribank Thọ Xuân) tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng cho 5 khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay tại Agribank.

Chi trả quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay tại Agribank

Ngày 22/7, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thọ Xuân - Thanh Hóa (Agribank Thọ Xuân) tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng cho 5 khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay tại Agribank.

Chi trả quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay tại Agribank

ABIC Thanh Hóa phối hợp với Agribank Thọ Xuân chi trả bảo an tín dụng cho các khách hàng không may gặp rủi ro.

ABIC Thanh Hóa đã phối hợp với Agribank Thọ Xuân chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 5 gia đình khách hàng: Vũ Trọng Hải, Lê Bá Hùng, ở xã Thọ Long; Nguyễn Nhật Chung, ở xã Sao Vàng; Nguyễn Văn Thọ, ở xã Xuân Lập và Tạ Bá Sơn, ở xã Thọ Xuân.

Đây là các khách hàng vay vốn tại Agribank Thọ Xuân và có tham gia gói bảo hiểm khoản vay bảo an tín dụng, nhưng không may gặp tai nạn, bệnh tật tử vong.

Chi trả quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay tại Agribank

Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân Lê Văn Hoàn phát biểu tại lễ chi trả bảo an tín dụng.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, đại diện Agribank Thọ Xuân và ABIC Thanh Hóa đã nhanh chóng thực hiện các hồ sơ chi trả bồi thường bao gồm cả tiền lãi vay và tiền mai táng phí cho các hộ với tổng số tiền trên 508 triệu đồng.

Chi trả quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay tại Agribank

Đại diện ABIC Thanh Hóa phát biểu tại buổi chi trả bảo an tín dụng.

Tính đến ngày 30/6, ABIC Thanh Hóa đã thực hiện bồi thường cho 1.844 trường hợp khách hàng gặp rủi ro với số tiền bồi thường trên 34,6 tỷ đồng.

Riêng sản phẩm bảo an tín dụng đã bồi thường cho 256 khách hàng với tổng số tiền hơn 24,4 tỷ đồng.

Việc chi trả kịp thời, đầy đủ quyền lợi bảo hiểm đã góp phần chia sẻ, hỗ trợ các gia đình khách hàng vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển kinh tế.

Khánh Phương

Từ khóa:

#Quyền lợi bảo hiểm #khách hàng #Thanh hóa #Agribank #Tín dụng #Nông nghiệp #Ngân hàng #500 triệu đồng #xã Xuân Lập #xã Thọ Xuân

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