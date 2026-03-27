Chi trả hơn 500 triệu đồng bảo an tín dụng cho khách hàng tại Agribank Thạch Thành

Vừa qua, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) Chi nhánh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) tổ chức chi trả quyền lợi cho khách hàng vay vốn tại Agribank có tham gia bảo hiểm không may gặp rủi ro.

Theo đó, ABIC Thanh Hóa đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho thân nhân của khách hàng vay vốn tại Agribank Thạch Thành - Bắc Thanh Hóa có tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng là ông Bùi Văn Bình (sinh năm 1985, ở thôn Đồng Chư, xã Vân Du) không may mắc bệnh hiểm nghèo, tử vong. Số tiền bảo hiểm bảo an tín dụng là hơn 102 triệu đồng, gồm 100% vốn vay, tiền lãi và tiền mai táng phí.

Đồng thời, đơn vị đã chi trả bồi thường quyền lợi bảo hiểm thương tật do bệnh tật cho ông Hà Văn Tiến (thôn Xuân Hương, xã Vân Du) với số tiền 400 triệu đồng là toàn bộ số tiền vay tại Agribank Thạch Thành.

Bảo hiểm Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm cho người vay vốn tại hệ thống Agribank. Khi khách hàng không may gặp rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, ABIC sẽ thay mặt người tham gia bảo hiểm thanh toán khoản vay cho ngân hàng.

Khánh Phương