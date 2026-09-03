Chi tiết về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm

Theo Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/9/2026, các thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh hoặc các cấu trúc vật lý và đối tượng khác... được gắn một mã định danh riêng biệt gồm 12 chữ số, không trùng lặp, bảo đảm tính ổn định, mở rộng và khả năng liên kết, tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Xem chi tiết Nghị định số 326/2026/NĐ-CP của Chính phủ tại đây

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