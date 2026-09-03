Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Văn bản pháp luật

Chi tiết về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm

VH
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/9/2026, các thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh hoặc các cấu trúc vật lý và đối tượng khác... được gắn một mã định danh riêng biệt gồm 12 chữ số, không trùng lặp, bảo đảm tính ổn định, mở rộng và khả năng liên kết, tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Chi tiết về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm

Theo Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/9/2026, các thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh hoặc các cấu trúc vật lý và đối tượng khác... được gắn một mã định danh riêng biệt gồm 12 chữ số, không trùng lặp, bảo đảm tính ổn định, mở rộng và khả năng liên kết, tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Chi tiết về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm

Xem chi tiết Nghị định số 326/2026/NĐ-CP của Chính phủ tại đây

VH

Chi tiết về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm

Từ khóa:

#cơ sở dữ liệu #Nghị định #Địa điểm #Địa danh #Định danh địa điểm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Công chứng điện tử - bước tất yếu trong chuyển đổi số

Công chứng điện tử - bước tất yếu trong chuyển đổi số

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1/7/2025, Luật Công chứng năm 2024 và Nghị định 104/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng chính thức có hiệu lực, cho phép công chứng điện tử trực tiếp và trực tuyến. Đây không chỉ là một thay đổi về...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh