Chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi 1 đơn vị hành chính cấp xã

Chính phủ vừa ban hành định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục tại Nghị quyết 105/NQ-CP, yêu cầu chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi 1 đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 105/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, Chính phủ đã ban hành Phụ lục II: Định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương. Trong đó, yêu cầu chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi 1 đơn vị hành chính cấp xã.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục

Cụ thể, về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chính phủ yêu cầu:

Đối với cơ sở giáo dục đại học: Thực hiện theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó rà soát, sáp nhập, giải thể đối với các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn, hoạt động không hiệu quả.

Mỗi tỉnh thành có tối đa không quá 3 trường dạy nghề; 3 trường đào tạo liên thông, thực hành

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề: Mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 03 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chỉ thường xuyên trở lên). Trong đó:

- Đối với trường trung cấp nghề: Duy trì các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, các trường còn lại thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với trường cao đẳng.

- Đối với trường cao đẳng: Mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 03 trường có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên); các trường còn lại thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với cơ sở giáo dục đại học.

Chỉ thực hiện sáp nhập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong phạm vi 1 đơn vị hành chính cấp xã

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông: Chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung); giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu.

Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn ghép phải được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại điểm trường chính.

Bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS

Bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở.

Ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học và trung học cơ sở) tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Sắp xếp, sáp nhập các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên:

(i) Sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên liên phường, xã;

(ii) Hợp nhất để thành lập trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

NDS