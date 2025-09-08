Chi phí học hành, khám chữa bệnh có thể được khấu trừ thuế

Bộ Tài chính đang đề xuất bổ sung quy định cho phép người nộp thuế được khấu trừ các khoản chi cho y tế và giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính thì người nộp thuế sẽ được khấu trừ các khoản chi cho y tế và giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Hiện tại, Luật Thuế thu nhập cá nhân chỉ miễn trừ các khoản như đóng bảo hiểm bắt buộc, chi phí từ thiện, phụ cấp đặc thù...

Tuy nhiên, trong dự thảo sửa đổi luật vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính muốn mở rộng danh mục giảm trừ, bổ sung các chi phí thiết yếu như y tế và giáo dục – vốn là gánh nặng lớn đối với nhiều hộ gia đình. Theo đề xuất, khoản chi được giảm trừ sẽ tính trước khi xác định thu nhập chịu thuế. Mức giảm trừ cụ thể và phạm vi áp dụng sẽ được Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội.

Theo các chuyên gia kinh tế, đây là động thái tích cực, cho thấy sự cầu thị và tiếp thu kinh nghiệm quốc tế trong chính sách thuế. Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, cần quy định rõ trần chi phí được khấu trừ, tránh lạm dụng, đồng thời có thể căn cứ vào chi phí thực tế tại các cơ sở công lập để xây dựng mức khấu trừ hợp lý.

Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, khóa XV vào tháng 10/2025.

Theo VOV