Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi

Sáng 13/8, Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi (xã Pù Nhi).

Tại buổi làm việc, Trung tá Chu Đình Giáp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pù Nhi đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua.

Theo đó, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn..., góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Đồng thời, đơn vị đã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Thường xuyên tuần tra bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi. Mặc dù đóng quân trên địa bàn biên giới, đường sá đi lại vất vả, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý và tham mưu giải quyết hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hữu nghị, hội nhập và phát triển.

Đơn vị tập trung lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị để mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức và quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới.

Hoàng Lan