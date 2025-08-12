Chi cục Hải quan khu vực X đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp

Cơ quan Hải quan đã phổ biến chính sách pháp luật, giải đáp những vướng mắc, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các bước quy trình thủ tục đúng, đủ theo quy định.

Quang cảnh hội nghị

Chiều 12/8, Chi cục Hải quan khu vực X đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2025 với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên làm thủ tục tại chi cục.

Dự hội nghị có đại diện các sở, ngành có liên quan; lãnh đạo Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hiệp hội ngành nghề có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa, Sơn La.

Đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 1/7/2025, Chi cục Hải quan khu vực X thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 2 tỉnh: Thanh Hóa và Sơn La. Ngay sau khi được kiện toàn tổ chức bộ máy, Chi cục đã nhanh chóng triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, vận hành thông suốt, đảm bảo tính liên tục đối với hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, không để gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân.

Doanh nghiệp tham gia hội nghị.

Tính trong 8 tháng năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực X đã giải quyết 114.817 tờ khai xuất nhập khẩu. Trong đó tỷ lệ phân luồng tờ khai luồng vàng và luồng đỏ thấp hơn mức trung bình toàn ngành. Tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 9,7 tỷ USD. Số thu ngân sách nhà nước là 11,88 nghìn tỷ đồng, đạt 66% chỉ tiêu được giao.

Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan khu vực X Dương Minh Đức phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan khu vực X Dương Minh Đức khẳng định, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là nền tảng cho công tác hiện đại hóa và hiệu quả hoạt động của ngành Hải quan. Do đó, Chi cục Hải quan khu vực X luôn kiên định phương châm: “Lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ - Lấy cải cách làm động lực phát triển”.

Doanh nghiệp tham gia hội nghị.

Qua hội nghị, đồng chí mong muốn các doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến về thái độ, tinh thần trách nhiệm của công chức hải quan trong thực thi công vụ. Đồng thời chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, chính sách thuế, kiểm tra sau thông quan và các quy định liên quan, nhất là trong bối cảnh cơ quan hải quan vừa đi vào hoạt động theo tổ chức bộ máy mới và đẩy mạnh ứng dụng, chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ.

Thông qua đó, nhằm giúp cơ quan hải quan cải thiện quy trình thủ tục hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển bền vững.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực X tham dự hội nghị.

Trên tinh thần đó, hội nghị đã thu hút nhiều ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa, Sơn La. Hầu hết ý kiến đánh giá cao công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ làm việc khẩn trương, cầu thị của cơ quan hải quan, đã tạo điều kiện thuận lợi thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp.

Lãnh đạo doanh nghiệp đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

Nhiều ý kiến cũng đánh giá cao cơ quan hải quan đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời, nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan. Thông qua đó đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, cũng như kinh tế của các tỉnh thuộc địa bàn quản lý hải quan.

Doanh nghiệp nêu vấn đề tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đặt câu hỏi đề nghị Chi cục Hải quan khu vực X trả lời rõ thêm về các thủ tục liên quan đến thuế xuất nhập khẩu; mở tờ khai hải quan trên các nền tảng công nghệ mới; thủ tục khai báo một số mặt hàng đặc thù trong hoạt động xuất nhập khẩu...

Doanh nghiệp nêu vấn đề tại hội nghị.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị Chi cục Hải quan khu vực X tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về hải quan; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền hải quan hiện đại, chuyên nghiệp;...

Với tinh thần cầu thị, đi thắng vào nội dung câu hỏi, Chi cục Hải quan khu vực X đã giải đáp toàn bộ vướng mắc, vấn đề được nêu tại hội nghị. Đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các bước quy trình thủ tục đúng, đủ theo đúng quy định của pháp luật. Phổ biến rõ hơn các chính sách ưu đãi của nhà nước liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực X trả lời các câu hỏi, đề xuất của doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, Chi cục Hải quan khu vực X đã phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện một số quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Đỗ Đức