Châu Âu đối mặt khủng hoảng dự trữ khí đốt trước thềm mùa đông

Việc các nước châu Âu trì hoãn mua khí đốt với kỳ vọng xung đột Mỹ - Iran sớm kết thúc và giá năng lượng giảm đang khiến khu vực này chịu thêm sức ép trước mùa Đông, trong bối cảnh nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Trung Đông chưa trở lại bình thường và cạnh tranh với châu Á ngày càng gay gắt.

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Châu Âu đối mặt khủng hoảng dự trữ khí đốt trước thềm mùa đông. Ảnh: Inspenet.

Dữ liệu từ Cơ quan Hạ tầng Khí đốt Châu Âu (GIE) tính đến đầu tháng 9/2026 cho thấy, các kho dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) hiện mới đạt 65,6% công suất, mức thấp nhất vào cùng thời điểm trong 15 năm kể. Thông thường, lượng khí dự trữ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu tiêu thụ của châu Âu trong mùa Đông.

EU đặc biệt chú trọng mức dự trữ khí đốt sau cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan xung đột Nga - Ukraine và gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga. Năm 2022, EU đặt mục tiêu các kho dự trữ đạt 80% vào ngày 1/11; từ năm 2023, mục tiêu được nâng lên 90%. Tuy nhiên, mùa Xuân năm nay, Ủy ban châu Âu đề xuất hạ mục tiêu xuống 80%, cho phép các nước thành viên linh hoạt hơn về thời điểm mua khí trong bối cảnh giá tăng cao.

Trong khi đó, kỳ vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran khiến nhiều doanh nghiệp châu Âu trì hoãn mua khí, chờ nguồn cung LNG từ Qatar phục hồi và giá giảm. Tuy nhiên, xung đột kéo dài sang tháng thứ bảy, trong khi các vụ tấn công nhằm tàu thương mại tại Eo biển Hormuz tiếp diễn. Theo Kpler, chỉ một số ít tàu chở LNG đã rời Eo biển Hormuz. Hiện chỉ 6 trong số 14 dây chuyền sản xuất tại cơ sở LNG Ras Laffan của Qatar được cho là đang hoạt động.

Nguồn cung gián đoạn đã đẩy giá khí đốt châu Âu tăng hơn 75% trong hai tháng qua. Ảnh: The New York Times.

Nguồn cung gián đoạn đã đẩy giá khí đốt châu Âu tăng hơn 75% trong hai tháng qua, lên mức cao nhất trong 3 năm. Các doanh nghiệp hiện phải chạy đua bổ sung dự trữ trong khoảng thời gian còn lại trước mùa Đông, đồng thời cạnh tranh với khách hàng châu Á để giành nguồn LNG hạn chế.

Giới chuyên gia cho rằng, mức dự trữ thấp chưa lập tức dẫn tới nguy cơ thiếu khí đốt, do nhu cầu tiêu thụ của châu Âu đã giảm 17% trong những năm gần đây. Tuy nhiên, một mùa Đông lạnh bất thường kết hợp với gián đoạn nguồn LNG và sản lượng năng lượng tái tạo giảm có thể khiến tình hình trở nên đáng lo ngại. Đây cũng là yếu tố có thể tiếp tục tác động mạnh đến giá khí đốt châu Âu trong những tháng tới.

Thanh Giang

Nguồn: Chosun.