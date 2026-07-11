Chất lượng dịch vụ lưu trú, quyết định sức hút điểm đến

Khi du khách ngày càng coi trọng trải nghiệm hơn là chỉ một nơi để nghỉ chân, chất lượng dịch vụ lưu trú trở thành yếu tố quan trọng quyết định sức hấp dẫn của điểm đến. Vì vậy, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, các cơ sở lưu trú (CSLT) trên địa bàn Thanh Hóa đang chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, chuyên nghiệp hóa quản lý, góp phần gia tăng sức cạnh tranh cho du lịch xứ Thanh.

Hệ thống khách sạn Long Thành (phường Sầm Sơn) đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh, tiện nghi và dịch vụ lưu trú.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động du lịch, hệ thống CSLT trên địa bàn tỉnh đã, đang từng bước mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, homestay được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế. Từ các khu du lịch biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa đến các khu du lịch sinh thái, cộng đồng ở miền núi như Pù Luông, chất lượng dịch vụ lưu trú đang dần trở thành một trong những yếu tố then chốt quyết định khả năng thu hút du khách và định vị thương hiệu điểm đến.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.450 CSLT, trong đó có 116 khách sạn được xếp hạng từ 1 - 5 sao. Đây là hệ thống cơ sở vật chất quan trọng góp phần phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm của hàng triệu du khách mỗi năm. Những con số này cho thấy quy mô hệ thống lưu trú ngày càng được mở rộng; tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chất lượng phục vụ và trải nghiệm của du khách mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, nhiều CSLT đã chủ động đổi mới để thích ứng với xu hướng du lịch hiện đại. Cùng với cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, một số khách sạn, resort đã phát triển thêm nhiều sản phẩm bổ trợ nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách như: tổ chức hội nghị, hội thảo, gala dinner,

teambuilding, các hoạt động giải trí ngoài trời và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Bà Cao Thị Hương, Tổng quản lý Hải Tiến Resort cho biết: “Hiện nay, khu nghỉ dưỡng có 240 phòng, với khả năng phục vụ tối đa khoảng 680 khách. Ngoài dịch vụ lưu trú, chúng tôi còn đầu tư không gian tổ chức sự kiện ngoài trời, bố trí kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP ngay tại khu vực đón tiếp nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng. Cơ sở luôn chú trọng bảo đảm chất lượng dịch vụ ngay từ khâu tiếp nhận thông tin khách hàng, tư vấn, đặt phòng cho đến quá trình phục vụ, chăm sóc khách trong suốt thời gian lưu trú”.

Theo bà Hương, trong điều kiện thị trường lưu trú ngày càng có nhiều lựa chọn, yếu tố quyết định sự khác biệt không chỉ nằm ở quy mô hay cơ sở vật chất mà còn ở chất lượng phục vụ. Chính vì vậy, đơn vị luôn chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cho đội ngũ nhân viên nhằm mang đến sự hài lòng tốt nhất cho du khách.

Còn tại hệ thống khách sạn Long Thành (Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn), việc đổi mới công tác quản lý được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Ông Lê Anh Tuấn, Quản lý hệ thống khách sạn Long Thành cho biết: “Chúng tôi tập trung đổi mới công tác quản lý theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ; xây dựng quy trình vận hành rõ ràng, tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa tất cả các bộ phận. Từ lễ tân, buồng phòng, nhà hàng đến bộ phận kỹ thuật đều phải bảo đảm thực hiện đúng quy trình, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ khách hàng. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đặt phòng, chăm sóc khách hàng và tiếp nhận phản hồi của du khách. Qua đó kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của khách lưu trú”.

Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh lưu trú cũng được tăng cường. Các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và niêm yết giá dịch vụ. Qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh du lịch văn minh, an toàn, bảo vệ quyền lợi của du khách và nâng cao uy tín điểm đến Thanh Hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Thực tế, số lượng CSLT được xếp hạng sao còn thấp, phần lớn CSLT quy mô nhỏ, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều. Trong khi đó, nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ và kỹ năng nghề chất lượng cao chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành. Việc đầu tư cho các sản phẩm, dịch vụ bổ trợ và tiện ích trải nghiệm mới chỉ tập trung ở các CSLT 3 - 5 sao. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá và chăm sóc khách hàng ở một số đơn vị còn hạn chế; khả năng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, các điểm tham quan nội tỉnh để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đồng bộ chưa thực sự hiệu quả. Đây là những “điểm nghẽn” cần tiếp tục tháo gỡ để nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của hệ thống CSLT trong thời gian tới.

Chất lượng lưu trú không chỉ quyết định mức độ hài lòng của du khách mà còn góp phần định hình hình ảnh điểm đến. Khi mỗi CSLT không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm và chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, du lịch Thanh Hóa sẽ có thêm nền tảng để phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc gia.

Bài và ảnh: Hoài Anh