“Cầu nối” đưa nghị quyết của Đảng đến với bà con giáo dân

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là thước đo hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Đối với những địa bàn có đông đồng bào công giáo sinh sống, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận (CTMT) không chỉ là hạt nhân lãnh đạo mà còn là những “cầu nối” gắn kết ý Đảng với lòng dân. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gần dân, sát dân, họ đã đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với giáo dân bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng các xứ đạo bình yên, phát triển.

Nhiều tuyến đường xã Nga An được bê tông hóa từ sự chung tay của bà con giáo dân.

Từ sự gần gũi, sâu sát cơ sở, đội ngũ cán bộ thôn đã góp phần củng cố niềm tin của đồng bào công giáo đối với Đảng, Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, chung sức XDNTM, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Một trong những điển hình tiêu biểu là ông Đặng Văn Chinh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ngọc Đỉnh, xã Hoằng Hóa - nơi có hơn 1.700 nhân khẩu, 100% là đồng bào công giáo. Phát huy vai trò người đứng đầu, ông thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các linh mục, Ban hành giáo tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với phong trào thi đua “Sống tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng “xứ đạo bình yên, gia đình hạnh phúc”.

Luôn cụ thể hóa nghị quyết bằng những việc làm sát thực tiễn; khi địa phương triển khai mở rộng tuyến đường qua thôn, ông Chinh cùng chi ủy công khai chủ trương, trực tiếp đến từng hộ dân vận động hiến đất, tháo dỡ công trình để giải phóng mặt bằng. Sự gương mẫu, tận tâm và trách nhiệm của bí thư chi bộ đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. 30 hộ giáo dân tự nguyện hiến hơn 900m2 đất, tháo dỡ khoảng 250m tường rào cùng nhiều công trình phụ trợ, góp phần hoàn thành tuyến đường dài 1,8km, tạo diện mạo mới cho vùng quê.

Trong phát triển kinh tế, ông Chinh cùng các đảng viên trong chi bộ tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển dịch vụ, vận tải, nuôi trồng thủy sản, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,1%. Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, học sinh khó khăn cũng được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào công giáo.

Tại thôn Tòng Chính, xã Nga An, với gần 99% dân số theo đạo, ban CTMT thôn đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, sinh hoạt cộng đồng và đặc biệt là phát huy vai trò của các linh mục, hội đồng giáo xứ, giáo họ.

Theo trưởng ban CTMT thôn Trần Văn Mẫn, việc thực hiện mô hình luôn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo, khuyến học và XDNTM. Các chức sắc, chức việc và người có uy tín luôn phát huy vai trò nêu gương, vận động giáo dân tích cực hưởng ứng.

Nhờ cách làm phù hợp, hằng năm trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, hơn 70% hộ đạt “Gia đình văn hóa tiêu biểu”; thôn nhiều năm liên tục giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” và mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”. Giai đoạn 2021-2025, Nhân dân đã đóng góp trên 9 tỷ đồng XDNTM kiểu mẫu; bê tông hóa hơn 3,2km đường giao thông; tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và đi đầu trong vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách.

Thực tiễn từ Ngọc Đỉnh, Tòng Chính cho thấy, khi chủ trương của Đảng được tuyên truyền sâu rộng, khi đồng bào giáo dân đồng thời là công dân tốt thì mọi phong trào cuộc vận động của địa phương đều nhanh chóng được triển khai, đạt kết quả tích cực. Đó cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác dân vận ở cơ sở, nơi sự đồng thuận xã hội được xây dựng từ niềm tin của Nhân dân.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là một quá trình bền bỉ, trong đó đội ngũ cán bộ cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bằng uy tín, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, những bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT ở các vùng đồng bào công giáo đã trở thành những “cầu nối” vững chắc giữa Đảng với Nhân dân. Chính từ những “cầu nối” ấy, ý Đảng gắn chặt lòng dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng các xứ đạo bình yên, phát triển và chung sức xây dựng Thanh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài và ảnh: Phan Nga