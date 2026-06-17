Đảng bộ xã Thiệu Hóa đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng bộ xã Thiệu Hóa hiện có gần 2.400 đảng viên đang sinh hoạt tại 67 tổ chức cơ sở đảng. Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I thành công, Thiệu Hóa đã cụ thể hóa Nghị quyết (NQ) đại hội thành những chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với thực tiễn địa phương; tập trung thực hiện các giải pháp sớm đưa NQ Đại hội Đảng đi vào cuộc sống.

Nhân dân khu phố 2 tích cực trồng cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, phấn đấu hoàn thành xây dựng phố kiểu mẫu.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra 25 chỉ tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030 toàn xã có 500ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt tối thiểu 200 triệu đồng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập mới 300 doanh nghiệp; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 108 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,39%/năm... Đây là những chỉ tiêu quan trọng kỳ vọng tạo nên sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang cho biết: Để NQ sớm đi vào cuộc sống, xã đã tập trung xây dựng chương trình hành động bám sát mục tiêu và vận dụng linh hoạt vào thực tiễn. Việc phát huy tối đa lợi thế địa phương và huy động tốt mọi nguồn lực sẽ tạo ra động lực bứt phá mạnh mẽ. Nội dung chương trình hành động được triển khai đến các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm phương châm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt NQ đại hội một cách nghiêm túc, bài bản, đồng bộ và hiệu quả cao ngay từ đầu nhiệm kỳ. Việc phát huy tối đa lợi thế địa phương và huy động tốt mọi nguồn lực sẽ tạo ra động lực bứt phá mạnh mẽ.

Ngoài việc xây dựng, ban hành, triển khai chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng, xã Thiệu Hóa còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các kết luận, NQ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cốt lõi về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Việc đăng ký chứng thư số, chữ ký số của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, trưởng các cơ quan đã được triển khai thực hiện kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc. 100% cán bộ, công chức, viên chức có máy tính kết nối mạng.

Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, năm 2025, kinh tế của xã phát triển khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo động lực thúc đẩy phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã ước đạt 6.203 tỷ đồng, trong đó: giá trị sản phẩm ngành nông, lâm thủy sản là 703,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,34%; ngành công nghiệp - xây dựng là 3.384,4 tỷ đồng, chiếm 54,56%; các ngành dịch vụ 2.114,9 tỷ đồng, chiếm 34,1%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 76 triệu đồng/năm, tăng 6 triệu đồng so với kế hoạch.

Xã Thiệu Hóa đang chuyển mình mạnh mẽ với tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,59% và 100% thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa. Thành tựu này được củng cố nhờ nỗ lực duy trì 21/36 thôn NTM kiểu mẫu, phát triển 3 thôn thông minh cùng nền tảng công nghiệp - xây dựng bền vững, đưa nhiều dự án trọng điểm vào sử dụng. Chương trình XDNTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng 21/36 thôn, khu phố NTM kiểu mẫu, 3 thôn thông minh. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,59%, 36/36 thôn, khu phố văn hóa đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa.

Công tác cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Từ 1/7/2025 đến nay, toàn xã đã tiếp nhận 3.706 hồ sơ, trong đó 3.654 hồ sơ trực tuyến; 52 hồ sơ trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính. Đã giải quyết 3.685 hồ sơ (trước hạn 2.559 hồ sơ, đúng hạn 1.114 hồ sơ, quá hạn 12 hồ sơ); đang giải quyết 21 hồ sơ; tỷ lệ số hóa thành phần và kết quả hồ sơ đạt 99,93%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 98,17%...

Sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đã phát huy tốt cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực, khẩn trương đưa NQ Đại hội Đảng vào cuộc sống. Quyết tâm khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của Nhân dân, phấn đấu xây dựng Thiệu Hóa thành đơn vị hành chính phường trước năm 2030, trở thành xã phát triển trong nhóm đầu của tỉnh.

Bài và ảnh: Phan Nga