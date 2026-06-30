Từ nghị quyết đến động lực phát triển

Sau 1 năm sắp xếp, sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính mới, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế sẵn có, cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã và đang cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng những chương trình hành động sát thực tiễn.

Lãnh đạo xã Yên Phú thăm mô hình trồng ổi của người dân.

Là địa phương có lợi thế về quỹ đất lớn với hơn 800ha, xã Yên Phú đã tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn. Để tích tụ được trên 180ha đất nông nghiệp, trong đó có ít nhất 45ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Phú đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó lấy kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm. Nghị quyết hướng đến phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

Để hiện thực hóa mục tiêu đặt ra, HĐND xã đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ như hỗ trợ toàn bộ giống lúa cho các hộ tham gia vùng trồng lúa năng suất, chất lượng; hỗ trợ toàn bộ giống dứa mới MD2 cho các hộ tham gia với giá 3 nghìn đồng/chồi và giống dứa Queen 2 nghìn đồng/chồi. Đối với nuôi trồng thủy sản và trồng cây mắt ghép, xã hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ có diện tích từ 5ha trở lên trong thời gian 3 năm.

“Từ chính sách này, các chi bộ thôn đã đăng ký thực hiện các mô hình như trồng dứa, mía, ổi, trồng lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Từ đó, trên địa bàn xã mở rộng được 400ha đất trồng dứa, 10ha trồng ổi, 10ha trồng bưởi Tân Lạc. Để phát triển thêm các mô hình mới, xã Yên Phú đã vận động bà con mở rộng diện tích trồng bưởi ghép với cây cam canh, trồng rau an toàn đạt chứng nhận VietGAP, trồng bí đỏ lấy hạt... Sự nỗ lực từ mỗi người dân, cùng với nhiều chính sách kích cầu của địa phương đang tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế nông nghiệp của địa phương ngày càng phát triển”, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phú Nguyễn Văn Đạt cho biết.

Nếu xã Yên Phú khai thác thế mạnh về phát triển nông nghiệp, thì xã Hà Long lại tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn xã Hà Long có hơn 800 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX đang hoạt động. Để thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, UBND xã Hà Long đã đồng hành cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, tiếp cận chính sách hỗ trợ và quan tâm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động. Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đầu tư công nghệ, cải tiến mẫu mã, chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường để nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như giá trị kinh tế của sản phẩm, mang lại nguồn thu ổn định và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Hà Long đã có 9/25 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch; dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành và vượt mức 100% các chỉ tiêu đã đề ra.

Với xã An Nông, sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo đột phá trong thu hút đầu tư, kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Nếu như trước đây, nhiều hộ kinh doanh ở xã An Nông có tư tưởng “sợ lớn”, không dám thành lập doanh nghiệp, thì nay, với việc tuyên truyền, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiều hộ kinh doanh đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp. Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, đã có 4 dự án đầu tư về xã An Nông được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô khoảng 18ha, tổng vốn đầu tư hơn 379 tỷ đồng. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các điều kiện để triển khai các dự án mới theo đúng tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Xuân Quy, Phó Chủ tịch UBND xã An Nông, cho biết: “Với nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai, xã An Nông phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 12% trong nhiệm kỳ 2025-2030; đến năm 2030, thành lập mới 30 doanh nghiệp trở lên. Linh hoạt trong điều hành và tổ chức thực hiện, An Nông quyết tâm tạo đột phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương”.

Sự năng động, sáng tạo trong cách làm của mỗi xã, phường đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước của Thanh Hóa ước đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,8%, với 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng. Toàn tỉnh có 1.940 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 49,9%. Đặc biệt, Thanh Hóa đã thu hút 47 dự án, tăng 17,5% về số dự án và 36,6% về số vốn đăng ký.

Thực tiễn từ các xã, phường cho thấy, khi nghị quyết xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phù hợp với tiềm năng và khát vọng phát triển của địa phương thì sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Định hướng đúng tạo nên tư duy đúng; tư duy đúng dẫn đến hành động đúng. Và từ đó, những chủ trương của Đảng đã thực sự trở thành động lực phát triển, mang lại những đổi thay rõ nét trong đời sống Nhân dân.

Bài và ảnh: Tố Phương