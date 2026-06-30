Biện Thượng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sau gần một năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, xã Biện Thượng đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bằng những kết quả cụ thể.

Công nhân Công ty TNHH Giầy Hiệp Thăng 1 trong ca sản xuất.

Khơi dậy tiềm năng, tạo sức bật tăng trưởng

Không chỉ có thêm dư địa phát triển sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Biện Thượng còn chủ động biến những lợi thế sẵn có về vị trí, nguồn lao động, làng nghề truyền thống và hệ thống doanh nghiệp thành động lực tăng trưởng. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị các ngành nghề truyền thống.

Nổi bật là Công ty TNHH Giầy Hiệp Thăng 1 với khoảng 1.000 lao động đang làm việc trên các dây chuyền sản xuất hiện đại. Doanh nghiệp chuyên sản xuất giày xuất khẩu sang thị trường Mỹ, trong đó phần lớn người lao động là con em địa phương và các vùng lân cận. Chị Lê Thị Hoa, công nhân công ty chia sẻ: “Trước đây tôi phải đi làm xa, nay được làm việc ngay tại quê hương nên có thu nhập ổn định, đồng thời có thêm thời gian chăm sóc gia đình”. Theo ông Zhang Xie Li, quản lý Công ty TNHH Giầy Hiệp Thăng 1: "Chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, tuyển dụng lao động và tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất. Sự hỗ trợ kịp thời đó giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân".

Không chỉ các doanh nghiệp lớn, trên địa bàn xã hiện có khoảng 20 doanh nghiệp hoạt động ổn định trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, các làng nghề truyền thống tiếp tục được duy trì và phát triển theo hướng hiện đại. Ở lĩnh vực chế biến nông sản, sản phẩm rượu ổi RUCO ngày càng khẳng định thương hiệu. Ông Nguyễn Văn Chinh, chủ cơ sở sản xuất rượu Chinh Phương cho biết: “Địa phương luôn quan tâm hỗ trợ quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ OCOP. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư máy móc, mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương”.

Song song với phát triển sản xuất, Biện Thượng chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất, từng bước hoàn thiện điều kiện để thu hút doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh mở rộng quy mô. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thuận hiện thực hóa nghị quyết

Ngay sau đại hội Đảng bộ xã, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tiễn, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng lĩnh vực.

Đảng ủy, chính quyền xã xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Thay vì chỉ phổ biến nghị quyết theo hình thức hành chính, địa phương tập trung giải thích để người dân thấy rõ những lợi ích thiết thực từ các chủ trương phát triển. Các nội dung về quy hoạch, đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất đều được công khai, minh bạch để người dân biết, bàn, giám sát và cùng tham gia thực hiện. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, xã thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại nhằm lắng nghe, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Ông Trịnh Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Biện Thượng, cho biết: "Sau sáp nhập, xã xác định hai khâu đột phá là đầu tư kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Địa phương tập trung cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đầu tư hạ tầng sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng phát triển, xã vẫn còn những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ. Trong đó, dự án Cụm Công nghiệp Vĩnh Minh đang chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến việc bố trí mặt bằng sản xuất tập trung cho doanh nghiệp và các cơ sở làng nghề. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều cơ sở sản xuất vẫn phải hoạt động xen kẽ trong khu dân cư, gây khó khăn cho việc mở rộng quy mô cũng như xử lý vấn đề môi trường".

Theo lãnh đạo xã, khi Cụm Công nghiệp Vĩnh Minh được hoàn thành và đưa vào hoạt động đồng bộ không chỉ tạo quỹ đất sạch để thu hút doanh nghiệp, cụm công nghiệp còn góp phần di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển làng nghề theo hướng tập trung, hiện đại và bền vững, đồng thời tạo thêm việc làm cho hàng nghìn lao động.

Từ quyết tâm của cấp ủy, chính quyền đến sự đồng thuận của Nhân dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Biện Thượng đang từng bước được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể. Những chuyển biến trong phát triển doanh nghiệp, làng nghề, cải cách hành chính và đầu tư hạ tầng đang tạo nền móng vững chắc để Biện Thượng khai thác hiệu quả tiềm năng, bứt phá trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương trở thành vùng kinh tế phát triển năng động, hiện đại và bền vững.

Bài và ảnh: Tô Hà