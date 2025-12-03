“Cầu nối” đưa công nghệ số đến với người dân vùng cao

Những buổi chiều muộn, tranh thủ lúc người dân đi làm về, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Cẩm Thủy lại chia thành từng nhóm nhỏ mang theo điện thoại, máy tính xách tay đến từng hộ dân và tận tình hướng dẫn họ từng thao tác cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia, tra cứu thông tin, quét mã QR hay nộp hồ sơ trực tuyến, cách sử dụng mạng xã hội... Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình này mà nhiều người dân đã biết sử dụng thành thạo mạng xã hội để phục vụ các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Đoàn viên thanh niên xã Cẩm Thủy hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số.

Là người được ĐVTN hướng dẫn sử dụng thành thạo một số tính năng cần thiết từ mạng xã hội để phục vụ cuộc sống, bà Nguyễn Thị Hường, thôn Tân An (xã Cẩm Thủy), cho biết: “Trước đây, tôi vẫn nghĩ việc sử dụng điện thoại thông minh khó lắm, chỉ có con cháu học nhiều mới biết. Tuy nhiên, thời gian qua được các ĐVTN trong xã hướng dẫn tận tình nên tôi và nhiều người dân khác trong thôn đã sử dụng thành thạo điện thoại thông minh và ứng dụng dịch vụ công. Tôi cũng đã biết cài đặt VNeID, tra cứu bản tin thời tiết, thông tin về y tế, giáo dục, làm giấy tờ, thủ tục trực tuyến. Không chỉ vậy, nhiều người dân trong thôn còn biết vào zalo, gọi video, đăng bài lên facebook để quảng bá và bán các mặt hàng nông sản...”.

Trên thực tế, cuộc cách mạng chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quốc, tuy nhiên vẫn còn không ít người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, người lớn tuổi, lao động nghèo chưa thể bắt nhịp. Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua lực lượng ĐVTN xã Cẩm Thủy đã tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn bà con Nhân dân biết cách tra cứu, sử dụng mạng xã hội. Theo Bí thư Đoàn xã Cẩm Thủy, Trần Thị Thúy, Đoàn xã luôn xác định ĐVTN phải là lực lượng đi đầu trong hành trình đưa công nghệ số đến với người dân. Chính vì vậy, Đoàn xã đã thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cung ứng dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở. Đồng thời, toàn xã cũng đã thành lập 4 tổ công nghệ số cộng đồng thu hút 75 ĐVTN tham gia hỗ trợ tại các địa điểm như trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã và các nhà văn hóa thôn.

Ngoài ra, Đoàn xã cũng triển khai mô hình “Thanh niên số đồng hành cùng người dân” và “Tổ công nghệ cộng đồng xanh”, với mục tiêu mỗi đoàn viên là một hạt nhân chuyển đổi số. Trong quá trình thực hiện các mô hình, các ĐVTN sẽ được phân công phụ trách hỗ trợ ít nhất 20 hộ gia đình tại địa bàn dân cư. Đồng thời, các ĐVTN cũng xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn dịch vụ công được in trên giấy tái chế, phát kèm túi sinh học và gắn mã QR dẫn tới cẩm nang trực tuyến. Hiện các mô hình này đã lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng tại tất cả các thôn trên địa bàn xã.

Xác định vai trò của ĐVTN trong chuyển đổi số, nhất là ở các địa bàn vùng cao là quan trọng, vì ĐVTN không chỉ giúp người dân tiếp cận nhanh với công nghệ, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho chính các đoàn viên. Chính vì vậy, thời gian qua Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tích cực triển khai chiến dịch vận động ĐVTN “đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hướng dẫn Nhân dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số. Cùng với đó, Tỉnh đoàn tăng cường chỉ đạo đoàn các xã, phường, đơn vị trực thuộc ra quân đồng loạt và duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hỗ trợ triển khai nền tảng mặt trận số. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đội hình thanh niên tình nguyện đã phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ được 100.851 lượt người dân, đặc biệt là người già, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em... thực hiện một số nội dung như: tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; phân luồng, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính theo quy trình; hỗ trợ thao tác cơ bản trên các thiết bị công cộng; cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử...

Ngoài ra, thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số", Tỉnh đoàn đã chỉ đạo đoàn các xã, phường thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng. Các tổ này sẽ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại các thôn, bản vùng cao tiếp cận với công nghệ số, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số phục vụ những lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, thủ tục hành chính hay bán hàng trực tuyến...

Nhờ hoạt động thường xuyên, liên tục nên lực lượng ĐVTN trong tỉnh đã trở thành “cầu nối” hiệu quả trong việc đưa công nghệ số đến với người dân vùng cao.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt