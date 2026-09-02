Câu lạc bộ Thanh Hóa tập luyện xuyên lễ, sẵn sàng cho mùa giải mới

Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Thanh Hóa đang tích cực tập luyện xuyên kỳ nghỉ lễ 2/9. Qua đó từng bước hoàn thiện lực lượng, định hình lối chơi, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải V.League 2026/2027.

Mùa giải mới đang gõ cửa với những thách thức cực kỳ gay gắt khi các đối thủ cạnh tranh đều có sự đầu tư mạnh mẽ. Với CLB Bóng đá Thanh Hóa, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần đoàn kết chính là điểm tựa vững chắc nhất.

Ban huấn luyện triển khai giáo án tập luyện, chiến thuật đến các cầu thủ trước khi tập luyện.

Từ sân tập, những tín hiệu tích cực đang được phát đi. Đó là sự nghiêm túc trong từng giáo án, là những bước chạy không ngừng nghỉ, là sự quyết liệt trong từng pha tranh chấp, là tinh thần cạnh tranh và khát vọng khẳng định mình của các cầu thủ.

Sự quyết tâm không chỉ thể hiện qua từng bước chạy mà còn trong suy nghĩ của mỗi chiến binh xứ Thanh. Bất chấp cái nóng và khối lượng vận động nặng, tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo luôn là cháy trong mỗi cầu thủ.

Các bài tập thường được kết hợp với bóng, tạo ra yêu cầu vừa vận động với cường độ cao vừa phải đưa ra quyết định trong thời gian ngắn.

Không khí buổi tập diễn ra cởi mở với nhiều tiếng cười. Các cầu thủ thể hiện tinh thần thoải mái nhưng vẫn duy trì sự tập trung trong từng bài tập. Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp cùng các cộng sự dành thời gian quan sát kỹ từng cá nhân để có cơ sở xây dựng giáo án phù hợp trong thời gian tới.

Nhiều thay đổi về lực lượng cũng sẽ là thử thách không nhỏ cho Ban huấn luyện đội bóng trong những ngày tới. Bên cạnh các trụ cột mùa trước như: Odil Abdurakhmanov, Damoth, Văn Thắng, Đình Huyên, Văn Tùng, Trịnh Văn Lợi... đội có nhiều gương mặt mới như: Nguyễn Ngọc Tĩnh, Nguyễn Trọng Phú, Vũ Tuyên Quang, Hà Minh Đức, Nguyễn Trọng Đại Nghĩa, Đoàn Tuấn Cảnh... Đội bóng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng một tập thể gắn kết hơn và duy trì sự ổn định trong suốt mùa giải.

Mùa giải mới, cầu thủ người Kyrgyzstan, Odil Abdurakhmanov tiếp tục được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Mai Xuân Hợp. "Chúng tôi hiểu rằng phía trước còn rất nhiều khó khăn, vì vậy mỗi buổi tập đều phải được tận dụng để hoàn thiện mình. Mục tiêu của tôi là có sự chuẩn bị tốt nhất và cùng toàn đội hướng tới một mùa giải thành công”, Odil Abdurakhmanov cho biết.

Các bài tập không đơn thuần nhằm giúp cầu thủ nâng cao thể lực mà hướng đến việc hình thành một cách chơi có tổ chức. Từ cách di chuyển khi không có bóng, vị trí đứng của từng cầu thủ, khoảng cách giữa các tuyến đến phản ứng trong những tình huống chuyển trạng thái đều được ban huấn luyện quan sát và điều chỉnh.

HLV Mai Xuân Hợp cho biết: “Bên cạnh yếu tố chiến thuật, Ban huấn luyện đề cao tinh thần thi đấu, sự đoàn kết và tính gắn kết. Chúng tôi sẽ xây dựng đội hình sao cho phát huy tốt được phẩm chất của những cầu thủ giàu kinh nghiệm với lứa cầu thủ trẻ và các ngoại binh. Tôi luôn động viên các em phải xem mỗi lần được ra sân là niềm vui và hạnh phúc với đam mê, từ đó cùng chiến đấu và cống hiến hết khả năng vì đội bóng. Đội bóng đã trải qua rất nhiều thăng trầm nhưng tinh thần của Bóng đá Thanh Hóa vẫn luôn được giữ gìn. Tôi cùng các cầu thủ xin hứa mỗi khi ra sân sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất”.

Lễ xuất quân CLB Bóng đá Thanh Hóa sẽ diễn ra chiều 3/9, sau đó đội bóng chính thức bước vào mùa giải mới bằng cuộc tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà vào ngày 6/9.

Anh Tuân