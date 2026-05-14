Cao điểm thi đua 60 ngày đêm chào mừng Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát động đợt cao điểm 60 ngày đêm lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân - “Vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”.

Công an Thanh Hóa đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây, tổ chức tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Đợt thi đua được phát động rộng rãi trong lực lượng An ninh nhân dân, Công an các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 12/5 đến ngày 12/7/2026

Nội dung thi đua tập trung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng lực nghiệp vụ; xây dựng và nhân rộng các cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia trên từng tuyến, lĩnh vực, chuyên đề, địa bàn. Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, kịp thời tham mưu, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững an ninh quốc gia phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

Đợt thi đua tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp trong lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa.

Quốc Hương